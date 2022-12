Foto de Messi com a taça da Copa se torna a publicação mais curtida do Instagram

A postagem do astro argentino superou a foto de um ovo. A publicação feita em 2019 conta com mais de 56 milhões de curtidas e foi feita com o intuito de atingir este recorde

Acostumado a quebrar recordes dentro de campo, o astro Lionel Messi atingiu mais uma marca nesta terça-feira, 20. O argentino é, agora, dono da publicação mais curtida da história do Instagram. A imagem do craque segurando a taça da Copa do Mundo já soma mais de 57 milhões de curtidas na rede social.

A postagem de Messi, assim, superou a foto de um ovo publicada em 2019. O post conta com mais de 56 milhões de curtidas e foi feito com o objetivo de atingir o recorde na rede social.

O argentino fez a publicação poucas horas após o tricampeonato da seleção argentina, conquistado nos pênaltis sobre a França, no estádio Lusail. As imagens mostram o argentino erguendo a taça, beijando o troféu e comemorando os gols de sua equipe na partida ao lado de seus companheiros. No post, o jogador escreveu que a "ficha ainda não caiu" e celebrou a única conquista que faltava em sua vasta prateleira de troféus.



"Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiaram e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que nós argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos... Conseguimos!!!", comemorou Messi.

Festa na Argentina

Com Lionel Messi à frente, carregando a taça da Copa do Mundo, a delegação da Argentina desembarcou na madrugada desta terça-feira, 20, em Buenos Aires e foi recebida por uma multidão de torcedores que a aguardavam no aeroporto.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) informou que ainda haverá uma nova celebração com a torcida em um trio elétrico no entorno do Obelisco, às 12 horas (de Brasília) desta terça. O monumento é ponto de encontro dos fãs em comemorações de título. (Com Gazeta Esportiva)

