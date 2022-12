Decisivo na final da Copa, Martínez se emociona com título da Argentina: "Incomparável"

O goleiro, além de fazer boas intervenções ao longo do tempo normal, defendeu uma penalidade máxima. Após o jogo, o arqueiro se emocionou com o sonho realizado e destacou que o seu país soube sofrer

Na grande final da Copa do Mundo de 2022, a Argentina derrotou a França por 4 a 2 nos pênaltis, após empate de 3 a 3 na prorrogação, neste domingo. Um dos grandes nomes do título foi Emiliano Martínez. O goleiro, além de fazer boas intervenções ao longo do tempo normal, defendeu uma penalidade máxima.

Após o jogo, o arqueiro se emocionou com o sonho realizado e destacou que o seu país soube sofrer. "Foi uma partida sofrida. A gente sabia que ia sofrer. Felizmente conseguimos. Veio o título que tanto sonhei. Nunca sonhei tanto como com essa Copa. Incomparável", disse à Fifa.

A seleção argentina chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou o empate na etapa final. Na prorrogação, os sul-americanos voltaram a ficar na frente, porém novamente viram os franceses igualarem. Já nos pênaltis, nada evitou o título argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, portanto, a Argentina se consagrou tricampeã mundial. A seleção também conquistou a taça em 1978 e 1986.

Sobre o assunto Messi pega microfone em Lusail e grita: "Somos campeões do mundo"

Nos pênaltis, Argentina bate França e conquista a Copa do Mundo pela terceira vez

Campeão, Messi supera a quantidade de gols de Pelé em Copas do Mundo

Tags