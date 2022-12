"Uma batalha por uma medalha", diz técnico da Croácia sobre a disputa de terceiro lugar contra Marrocos

A Croácia encara com seriedade o confronto contra o Marrocos neste sábado, 17, pelo terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar, porque o ganhador ficará com a medalha de bronze, disse seu técnico, Zlatko Dalic, em coletiva nesta sexta-feira, 16.

"Para nós é uma partida muito importante, é uma batalha por uma medalha. Acho que os marroquinos têm o mesmo espírito, é uma grande partida para eles também", disse o comandante.

Depois de perder por 3 a 0 para a Argentina de Lionel Messi nas semifinais, os croatas enfrentarão um adversário conhecido no Estádio Khalifa, em Doha, às 18h locais (12h de Brasília).

Marrocos e Croácia empataram em 0 a 0 na estreia dos dois no Catar, em duelo do Grupo F.

Os marroquinos, os primeiros africanos a disputar uma semifinal de uma Copa do Mundo, em que perderam para a França (2-0), terminaram na liderança da chave com sete pontos, seguidos dos croatas (5 pontos). Bélgica (4) e Canadá (0) ficaram de fora.

"Será um adversário mais difícil do que na primeira fase. Eles não têm medo de ninguém. Será uma partida difícil. O Marrocos é a grande surpresa desta Copa do Mundo", disse Dalic.

Uma sombra paira nessa disputa pelo terceiro lugar: será essa a última partida de Luka Modric com sua seleção?

O capitão croata, de 37 anos, afirmou que a decisão sobre a sua continuidade será tomada no momento certo e que está com a mente voltada para a realização do Mundial do Catar, o quarto em que participou (2006, 2014, 2018 e 2022).

Dalic disse que quer que o seu camisa 10 continue, especialmente para lutar pela Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha dentro de um ano e meio e à qual Modric chegaria perto do seu aniversário de 39 anos.

"Espero que ele esteja lá. Eu realmente acho que ele estará presente. Luka vai decidir por si mesmo, dependendo de onde ele estiver no futebol, na seleção. Claro, é uma decisão apenas dele", finalizou.

