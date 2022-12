"Difícil encontrar motivação", diz técnico de Marrocos sobre disputa de terceiro lugar

Apesar do revés e da eliminação contra a França, os marroquinos já garantiram no Mundial do Catar a melhor campanha de uma seleção africana na história da competição ao ficar entre os quatro melhores

O técnico da seleção de Marrocos, Walid Regragui, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, na prévia do jogo contra a Croácia para saber quem fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo. A partida está prevista para o meio-dia, no horário de Brasília, deste sábado, 17, no estádio Internacional Khalifa.

O treinador confirmou os desfalques de alguns jogadores importantes, que não reúnem condições físicas ideais. O principal deles é o zagueiro e capitão Romain Saiss, substituído nos minutos iniciais da derrota para a França. Além dele, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui e Youssef En-Nesyri são dúvidas.

"Mesmo com a eliminação, todos os nossos jogadores estão dispostos a lutar até o fim. Não vamos arriscar alguns deles, como por exemplo o nosso capitão. Ele está fora do jogo", declarou Regragui.

Apesar do revés e da eliminação contra a França, os marroquinos já garantiram no Mundial do Catar a melhor campanha de uma seleção africana na história da competição ao ficar entre os quatro melhores. Mesmo após o feito, o treinador se mostrou "incomodado" com a disputa pelo terceiro melhor posto, pois, segundo ele, não é fácil "encontrar motivação" após a queda.

"Este jogo pelo terceiro lugar me incomoda um pouco. É sempre complicado disputá-lo depois de sofrer uma desilusão (queda nas semifinais). É difícil encontrar motivação para esta partida, pois queríamos estar na final de domingo. Mas temos que jogar e vamos jogar", disse.

Esta não será a primeira vez que Marrocos e Croácia se encontram nesta Copa do Mundo. As seleções fizeram parte do mesmo grupo F e travaram duelo logo na estreia do torneio, ficando no empate em 0 a 0. Agora, Regragui espera um confronto "mais tático".

