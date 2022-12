Coman, Varane e Konaté são liberados de treino por gripe a dois dias da final contra Argentina

Os zagueiros Raphael Varane e Ibrahima Konaté, assim como Kingsley Coman, serão "poupados" do treino desta sexta-feira, a dois dias da final da Copa do Mundo contra a Argentina, segundo uma fonte próxima à seleção francesa.

Coman esteve ausente do treino de quinta devido a uma "pequena síndrome viral", segundo a Federação Francesa de Futebol. "Seu estado de saúde não inspira preocupação particular em relação à final no domingo", disse o anúncio.

Já Varane e Konaté também não se apresentaram para o treinamento devido a uma suposta gripe causada pela mudança de temperatura.

A hipótese de que há um vírus circulando na concentração francesa ganhou peso nos últimos dias. Foi o caso de Dayot Upamecano, que ficou no banco de reservas na semifinal contra o Marrocos, e Adrien Rabiot, que também não jogou.

Coman entrou nesta lista na quarta, quando o técnico Didier Deschamps comunicou que o jogador do Bayern de Munique teve febre naquela tarde. Já o jornal francês L'Équipe estabeleceu um vínculo entre os casos.

Varane e Konaté, titulares contra o Marrocos, têm "uma síndrome viral que afetou a seleção francesa no início da semana", escreveu, mostrando sintomas "visivelmente leves para o primeiro e um pouco mais acentuados para o segundo".

"Há uma pequena gripe que se propaga, mas nada grave", explicou Randal Kolo Muani, atacante dos 'Bleus', na coletiva de imprensa desta sexta.

Diante do vírus, que segundo Deschamps teria sido causado pela queda de temperaturas no Catar e os ambientes com "ar condicionado", a equipe francesa afirma ter tomado precauções sanitárias.

