Lloris iguala Neuer como goleiro com mais jogos em Copas do Mundo

A vitória da França diante de Marrocos, por 2 a 0, na última quarta-feira, 15, garantiu os atuais campeões mundiais pela segunda vez seguida na final da Copa do Mundo. Além disso, a partida transformou o capitão Hugo Lloris como goleiro com mais jogos em Mundiais, ao lado do alemão Manuel Neuer, campeão em 2014.

Titular e detentor da faixa na campanha da seleção francesa há quatro anos, Lloris completou 19 jogos com a camisa dos Azuis em Copas do Mundo.

No entanto, como deve entrar em campo na decisão contra a Argentina no domingo, o goleiro de 35 anos tem tudo para se isolar no recorde.

Mais abaixo na lista, o brasileiro Taffarel e o alemão Sepp Maier também empatam na segunda colocação, com 18 partidas cada.

Lloris disputa a quarta Copa do Mundo e busca o segundo título. Caso vença a Argentina no domingo, será o primeiro capitão a levantar o troféu do Mundial duas vezes. Recentemente, o goleiro já havia se tornado o atleta com mais jogos pela França - são 144 partidas até o momento.

Lloris e companhia enfrenta a Argentina na grande final

Agora, a França enfrenta a Argentina, que na outra semifinal bateu a Croácia por 3 a 0, na grande final do torneio. Por outro lado, Marrocos encara os croatas na disputa de terceiro lugar.

A decisão está marcada para o próximo domingo, às 12 horas no horário de Brasília, no Estádio de Lusail. Já a disputa pelo bronze acontecerá no sábado, no mesmo horário, no Estádio Internacional Khalifa.

Vale destacar que, caso a França vença a Argentina, será então a primeira seleção a conquistar um bicampeonato seguido desde o Brasil em 1958 e 1962.

Lloris comemora classificação à final e afirma que a França já pensa na Argentina

A França está muito satisfeita por ter chegado a sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva e já pensa na adversária pelo título, a Argentina de Lionel Messi, disse Lloris.

"Estamos muito satisfeitos com o trabalho que fizemos. Temos a oportunidade de fazer com que a seleção francesa entre para a história do futebol com uma segunda final em quatro anos", falou o capitão dos Azuis ao canal beIN Sports, após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas semifinais do Mundial.

"Embora nem tudo tenha sido perfeito, fomos fortes nos momentos importantes e soubemos sofrer em alguns momentos. Agora temos que aproveitar para começar a nos recuperar amanhã. Temos que colocar todos os recursos ao nosso lado, para estar bem no domingo", acrescentou.

"É uma grande final, tem tudo para ser uma grande final. A Argentina é uma grande equipe, demonstrou ao longo do torneio que é competitiva e ainda por cima tem este jogador (Messi), que fez história no nosso esporte", afirmou o goleiro.

"Mas acho que do nosso lado também temos recursos para responder. Teremos que virar esta final para o nosso lado", finalizou.

