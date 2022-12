Marrocos ganhou, sim: torcida só tem a celebrar nesta Copa do Mundo

Não, isto não é uma contestação de resultado, como parece ter se tornado comum por aí. Ao contrário, a vitória da França por 2 a 0 em cima de Marrocos é o resultado que mais reflete a realidade, mas que não é capaz de diminuir em nada a festa e o orgulho da torcida marroquina.

Nem mesmo o gol precoce de Hernandez, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, conseguiu calar os milhares de torcedores africanos, que eram maioria absoluta dos 68.294 torcedores presentes no Estádio Al Bayt. Orgulhosos e vivendo um sonho, promoviam uma atmosfera completamente desfavorável à equipe de Mbappé, Giroud, Griezman e companhia.

Os marroquinos nas arquibancadas empurravam os compatriotas dentro das quatro linhas a não desistirem um minuto sequer. Nem mesmo com El Yamiq acertando a trave após uma belíssima bicicleta, que se tornou o quase gol mais belo do Mundial.

Após o segundo gol francês, com Kolo Muani, aos 34 minutos da etapa final, mesmo sabendo que o resultado, àquela altura, era irreversível, os cânticos não paravam. O barulho até diminuiu um pouco, afinal ninguém é de ferro. Mas bastou o apito final para todo aquele orgulho vir à tona de novo.

Enquanto os jogadores estavam caídos no campo do Al Bayt, a torcida os exaltava. Os cânticos em árabe eram difíceis de entender, mas certamente a mensagem era universal: o que eles fizeram nesta Copa já entrou para a história do futebol africano e mundial.

Marrocos é a primeira seleção africana a terminar entre as quatro melhores de uma Copa. Também é o primeiro país de maioria árabe a alcançar o mesmo feito. Eliminou seleções poderosíssimas e que figuravam entre as favoritas, como Bélgica, Espanha e até Portugal.

Ganhou a torcida de 22 nações árabes, mais de 360 milhões de pessoas, fora a simpatia dos tantos torcedores do mundo inteiro. Sim, Marrocos perdeu dentro de campo. Mas, fora dele, só ganhou.

A despedida da Copa do Catar será na decisão de terceiro lugar, diante da Croácia, no próximo sábado, 17, às 12 horas (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Doha.

