Médico torcedor da Argentina salva passageiro de infarto em voo

O caso aconteceu na última sexta-feira, 9, enquanto a Argentina enfrentava a Holanda pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar

Um médico torcedor da Argentina, que viajava em um voo da Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires e Posadas, salvou um outro passageiro, de nacionalidade chilena, que sofreu um infarto dentro do avião na última sexta-feira, 9. O caso foi divulgado pelo jornal Primeira Edición.

Segundo o jornal, o chileno de 65 anos começou a passar mal após uma forte turbulência atingir o avião. O passageiro, então, pediu ajuda da tripulação, que esperou a estabilização da aeronave para iniciar o atendimento adequado.

A tripulação, entretanto, notou que o caso era grave e questionou se havia algum médico no voo. Trajando a camisa 10 da seleção argentina, o doutor e torcedor, que preferiu não se identificar, se prontificou a ajudar.

"Quando me aproximei do homem e consegui falar com ele, notei que a situação era típica de um infarto. Ele era diabético e hipertenso, sem exames médicos recentes”, disse em entrevista ao Primeira Edición.

O médico, com ajuda da tripulação, medicou o homem e estabilizou seu estado de saúde. O piloto deu a opção de um pouso forçado em uma cidade próxima, mas o profissional, assim como o paciente, entenderam que seria possível completar a viagem até Posadas.

"Fiz uma via para que ele pudesse respirar porque a saturação estava muito baixa, colocamos oxigênio e remédios para esses casos. As dores começaram a diminuir e conseguimos completar a viagem", explicou.