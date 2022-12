Neymar expõe mensagens trocadas com Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva; veja

O atacante Neymar publicou, neste domingo, 11, mensagens trocadas com Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo nos últimos dias, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, nas quartas de final.

Segundo o camisa 10 do Paris Saint-Germain, a intenção é mostrar o quanto o grupo queria a taça e estava unido pelo mesmo objetivo. Ele também publicou uma carta a Tite.

"Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos... Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes", publicou o craque na função stories de seu Instagram.

"Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles! Esse grupo sempre estará no meu coração", complementou.

Na troca de mensagens, com Marquinhos e Rodrygo, Neymar foca na questão dos pênaltis perdidos pelos dois jogadores contra os croatas. O atacante foi parado pelo goleiro Livakovic na primeira tentativa, enquanto Marquinhos mandou na trave, na quarta. A Croácia não perdeu nenhum chute e enfrentará a Argentina nas semis.

"Como tu tá? Passando para dizer que sou teu fã. Um pênalti não vai mudar o que eu penso de você", escreveu Neymar para Marquinhos, seu companheiro no PSG.

"Melhorando pouco a pouco, só o tempo, né (e olhe lá), para afastar tudo isso (...). F*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo para o nosso sonho", respondeu o zagueiro.

Já para Rodrygo, de apenas 21 anos, Neymar escreveu que é "uma honra poder fazer parte da tua carreira, ouvir de você que sou seu ídolo e ver você se tornando um dos craques da história do Brasil".

Ainda, afirmou que "pênalti só erra quem bate, eu já errei muitos na minha carreira e aprendi com todos eles" - vale lembrar que Neymar seria o quinto cobrador na disputa contra a Croácia, mas as cobranças não chegaram até ele.

O jovem do Real Madrid respondeu pedindo desculpa "por adiar o seu sonho também" e fez um pedido: "espero que continue com a gente para conquistarmos juntos, claro, se for o melhor para você". O camisa 10 do Brasil não respondeu a esse questionamento em particular - após a Copa, ele disse que não garantia sua permanência na Seleção.

Por fim, Neymar mostrou as conversas com o capitão Thiago Silva, que, emotivo, respondeu estar "mais f*** do que imaginei, de verdade" e que não acredita "que nós perdemos, toda hora que eu lembro, dá uma vontade de chorar, mas vou ficar bem".

A Seleção Brasileira fez uma campanha com duas vitórias na fase de grupos, contra Sérvia e Suíça, e uma derrota, para Camarões, com a liderança do grupo H. Nas oitavas, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, mas, nas quartas, acabou eliminada nos pênaltis.

Após 0 a 0 no tempo normal, Neymar fez um golaço na prorrogação, mas Petkovic empatou e levou a decisão para as penalidades. Rodrygo e Marquinhos perderam suas cobranças.

