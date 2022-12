Javier Zanetti sobre Messi na Argentina: "Mais líder do que nunca"

Messi, de 35 anos, vem fazendo a diferença para os argentinos no Catar, com quatro gols e duas assistências em cinco jogos

O astro Lionel Messi é "mais líder do que nunca" na seleção da Argentina, que na próxima terça-feira, 13, enfrenta a Croácia por uma vaga na final da Copa do Mundo do Catar, disse neste domingo, 11, o ex-lateral argentino Javier Zanetti.

Messi, de 35 anos, vem fazendo a diferença para os argentinos no Catar, com quatro gols e duas assistências em cinco jogos.

"Eu o vejo mais líder do que nunca, está demonstrando em todos os jogos", afirmou a jornalistas em Doha Zanetti, que participou de dois Mundiais pela 'Albiceleste', em 1998 e 2002.

Habitualmente comedido e tranquilo, o craque teve alguns conflitos com os adversários no jogo contra a Holanda, no empate em 2 a 2 e vitória nos pênaltis por 4 a 3, pelas quartas de final, e questionou o treinador holandês Louis van Gaal, que o tinha criticado antes do duelo.

"Messi sempre deu grandes coisas à torcida argentina desde que começou a jogar. É o nosso capitão, nosso líder, nossa referência. Ele merece tudo o que está vivendo", acrescentou Zanetti.

O ex-lateral, de 49 anos, disse estar "emocionado" e com a "expectativa" de que sua seleção chegue à final, que será disputada no dia 18 de dezembro no estádio de Lusail.

"A Argentina tem grande personalidade, acredita no que está fazendo. É um trabalho que foi de menor a maior e hoje está a poucos dias de uma grande semifinal contra a Croácia em que pode fazer história", comentou.

No entanto, Zanetti advertiu sobre as qualidades da Croácia de Luka Modric, vice-campeã em 2018 e que eliminou o Brasil nas quartas de final.

"Não é neste Mundial, há muito tempo a Croácia vem competindo bem. Vai ser um adversário complicado", ressaltou. "Em um Mundial tudo pode acontecer. O Brasil é uma grande seleção e enfrentou uma Croácia que acreditou até o final".

