CBF é alvo de ação de R$ 1 milhão após episódio com gato no Catar

A CBF tem uma dor de cabeça extra depois da participação do Brasil na Copa do Mundo: o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (Fórum Animal), juntamente com outras ONGs de proteção animal, entraram com uma ação contra a entidade, solicitando, inclusive, uma multa de R$ 1 milhão.

A ação é justificada pelo que aconteceu na última quarta-feira, 7, durante entrevista coletiva do atacante Vinícius Júnior. Um gato apareceu na mesa em que estava o atleta e foi retirado de forma abrupta pelo assessor de imprensa da CBF.

“Ajuizamos uma Ação Civil Pública em parceria com outras ONGS pedindo uma retração pública da CBF, administração de curso de direito dos animais para os funcionários da CBF além da condenação a título de dano moral coletivo no valor de 1 milhão de reais", afirmou Ana Paula Vasconcelos, Diretora Jurídica do Fórum Animal.

Em nota oficial, o Fórum Animal alega que o funcionário da CBF "agarra o animal pela pele, o joga violentamente no chão, evidenciando um completo desrespeito para com a vida de um animal não humano". O ato, segundo a entidade, pode gerar ao gato "estresse, desconforto, causando dores articulares ou piorando condições pré-existentes".

"A indenização, caso ocorra a condenação NÃO virá para as ONGS e sim para um fundo onde será usado para benefício da coletividade. Acreditamos no caráter educativo da ação e que o direito e a dignidade dos animais seja objeto de reflexão para toda a sociedade", emendou Ana Paula Vasconcelos.

