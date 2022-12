Conmebol homenageia Pelé no Catar e propõe mudança no escudo da Seleção; entenda

A Conmebol realizou neste domingo, 11 uma homenagem ao ex-jogador Pelé, em Doha, no Catar. O evento tinha como objetivo promover uma campanha desejando força ao Rei, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor de cólon e uma infecção respiratória.

A campanha, intitulada "Força, Pelé", apresentou vídeos antigos do Rei junto a declarações de outros atletas e ex-jogadores sobre o ídolo. Além disso, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, fez uma proposta à CBF: uma mudança no escudo da Seleção Brasileira.

A proposta em questão trata de uma possível substituição de três das cinco estrelas para três corações. Segundo Domínguez, seria uma forma de reverenciar as três conquistas mundiais do astro e a cidade em que ele nasceu (Três Corações, em Minas Gerais), precisamente no dia 23 de outubro de 1940.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto CBF é alvo de ação de R$ 1 milhão após episódio com gato no Catar

Atacante da Croácia, Perisic agradece Neymar após gesto de carinho com seu filho

França e Croácia podem repetir feito de disputar duas finais de Copa seguidamente

"Esta é a nossa proposta para que Pelé sempre viva na camisa do Brasil: que a CBF mude três de suas estrelas por três corações. Para que todos sempre saibam que esses três corações não são apenas para Pelé, mas para relembrar o jogo bonito, não só o talento individual", disse o presidente da Conmebol.

"Pelé foi motivo de inspiração para todos. Com ele, nasceu o número 10. A partir daí veio a ambição de outros jogadores e também as comparações. Mas jogadores como Pelé não são comparáveis", discursou.

Vice-presidente da CBF, Fernando Sarney representou a entidade no evento deste domingo. Vale destacar que o presidente Ednaldo Rodrigues já retornou ao Brasil juntamente a delegação brasileira após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo.

Sarney revelou que já houveram conversas entre a Conmebol e a Confederação para tratar o assunto. O dirigente recordou que, com base no estatuto, uma alteração no escudo depende da aprovação da diretoria, mas prometeu analisar a proposta "com carinho".

Pelé está internado no Brasil desde o dia 29 de novembro, a fim de reavaliar seu processo de quimioterapia. Segundo o último boletim médico divulgado, o Rei está em um quarto em condições "estáveis" e segue em "melhora progressiva" do estado geral de saúde.

Tags