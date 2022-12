França e Croácia podem repetir feito de disputar duas finais de Copa seguidamente

As semifinais da Copa do Mundo do Catar estão definidas. De um lado da chave, a Croácia enfrenta a Argentina. Do outro, a França encara Marrocos. Assim, os atuais finalistas do Mundial podem repetir a decisão de 2018 e igualar um feito que aconteceu apenas uma vez na história.

Trata-se das finais disputadas por Argentina e Alemanha Ocidental nas Copas de 1986, no México, e 1990, na Itália. A primeira foi vencida por 3 a 2 pelos argentinos, que conquistaram seu segundo – e último – título. Por outro lado, a segunda decisão, terminada em 1 a 0, teve os alemães como tricampeões do mundo.

Para alcançar a façanha, então, franceses e croatas devem triunfar por mais uma partida. A Croácia segue em busca do primeiro título de Copa de sua história, enquanto a França almeja o tricampeonato mundial.

Ainda invicta no torneio, a seleção de Modric e companhia chega à semifinal após vencer o Brasil nos pênaltis. Por sua vez, a equipe treinada por Didier Deschamps fez 2 a 1 na Inglaterra para avançar à próxima fase.

O confronto entre Croácia e Argentina acontece às 16 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, no Estádio Lusail. No dia seguinte, França e Marrocos duelam no mesmo horário por uma vaga na grande decisão, que acontece no domingo, a partir das 12 horas.

