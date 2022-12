Fifa abre processo disciplinar contra Argentina e Holanda por discussões em campo

A Fifa anunciou neste sábado, 10, a abertura de processos disciplinares contra as federações da Argentina e da Holanda pelos incidentes entre jogadores e membros das comissões técnicas no jogo da última sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

"O Comitê Disciplinar da Fifa abriu processos contra a Associação do Futebol Argentino (AFA) por violações potenciais dos artigos 12, que aborda sobre má conduta de jogadores e comissão técnica, e 16, que trata sobre ordem e segurança nos jogos, do Código de Disciplina da Fifa durante a partida entre Holanda e Argentina da Copa do Mundo, que ocorreu no dia 9 de dezembro", explica a organização em seu comunicado.

"Adicionalmente, o Comitê de Disciplina da Fifa abriu processos contra a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) por potenciais violações do artigo 12 do Código Disciplinar da Fifa em relação ao mesmo jogo", acrescentou.

O duelo, vencido pela Argentina nos pênaltis (4 a 3, depois de empate em 2 a 2), foi especialmente tenso e o árbitro, o espanhol Mateu Lahoz, mostrou 16 cartões amarelos (oito para os argentinos e oito para os holandeses) e um vermelho para Denzel Dumfries durante a disputa de pênaltis.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Lahoz tinha dado cartão amarelo por reclamação para Wout Weghorst, que estava então no banco de reservas. No segundo tempo, Weghorst entrou e fez os dois gols que permitiram à Holanda levar o jogo para a prorrogação.

A disputa de pênaltis também foi tensa. Depois de Lautaro Martínez converter a cobrança que deu a classificação à Argentina, os jogadores da 'Albiceleste' provocaram na comemoração os holandeses, reunidos no círculo central.

