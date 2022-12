Rodrygo pede desculpas após pênalti perdido em queda do Brasil: "Por que eu?"

O atacante Rodrygo, que desperdiçou o primeiro pênalti da Seleção Brasileira na queda para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, pediu desculpas à torcida em suas redes sociais, um dia após a eliminação.

Classificando o momento como "o mais doloroso da carreira", o jogador disse que "não sabe como", mas vai voltar mais forte. Além disso, ele agradeceu a todos que torceram pelo Brasil no Mundial do Catar e pediu para que, em 2026, na próxima Copa, no Canadá, México e Estados Unidos, "tudo seja diferente".

"Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado, meu Deus, por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano para chegar bem na Copa e por que tinha quer terminar assim? Não consigo entender (...)", diz um trecho da publicação.

Por fim, Rodrygo afirmou que continua acreditando e que "essa geração é muito boa" e "merece e precisa ser coroada".

Croácia e Brasil empataram sem gols no tempo normal na última sexta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na prorrogação, Neymar fez um golaço, mas, a poucos minutos do fim, Petkovic deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.

Além de Rodrygo, que parou no goleiro Livakovic na primeira cobrança, Marquinhos mandou sua cobrança na trave. Casemiro e Pedro converteram seus chutes, enquanto Neymar, que seria o quinto, não chegou a cobrar, já que Alisson não pegou nenhum dos penais.

Assim como o atacante do Real Madrid, outros jogadores da Seleção Brasileira estão se pronunciado um dia após a eliminação, casos de Daniel Alves, Richarlison e Paquetá.

Veja abaixo a mensagem completa

Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que TUDO PASSA e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte…

“Apenas mentes brilhantes passam por certas provações” com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena! Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano para chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim?

Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz! Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Pátria Amada, Brasil

