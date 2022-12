Neymar se pronuncia sobre eliminação do Brasil na Copa: "Destruído psicologicamente"

O camisa 10 da seleção disse estar "destruído psicologicamente" com a eliminação, mas não deixou de elogiar o trabalho feito durante a disputa do torneio

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, utilizou as redes sociais para se pronunciar acerca da eliminação na Copa do Mundo do Catar. O craque brasileiro lamentou bastante a queda no Mundial nas quartas de final para a Croácia e fez questão de exaltar o esforço da equipe.

O craque do Paris Saint-Germain foi direto. Neymar disse estar "destruído psicologicamente" com a eliminação, mas não deixou de elogiar o trabalho feito durante a disputa do torneio.

"Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após cair no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros, porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o BRASIL merecia", escreveu o meia.

Neymar teve sua participação na Copa do Mundo do Catar atrapalhada por uma lesão no tornozelo direito. Logo na primeira partida do Mundial, o craque levou uma entrada dura que resultou em sua ausência nas duas últimas rodadas da fase de grupos. O meia comentou sobre o sacrifício para voltar a atuar e agradeceu o apoio de todos.

"Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um. Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu… vai doer por muito tempo, muito tempo", disse.

A Copa do Mundo do Catar pode ter sido o último Mundial de Neymar com a Seleção Brasileira. Com 30 anos, o jogador não confirmou se deseja disputar a próxima edição do torneio, que será em 2026.

Nas três vezes que participou de Copas, Neymar não teve sucesso. Em 2014, no Brasil, sofreu uma lesão na coluna e abandonou o campeonato nas quartas de final, antes da trágica derrota brasileira por 7 a 1 contra a Alemanha. Na Rússia, em 2018, foi derrotado pela Bélgica por 2 a 1, também nas quartas.

