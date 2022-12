Tite vai para o seu 12º jogo contra europeus e defende retrospecto positivo; veja números

Em busca do hexacampeonato, a seleção brasileira tem mais um desafio na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, 9, a equipe de Tite terá pela frente a Croácia, pelas quartas de final da competição, às 12h (de Brasília). O jogo marcará o 12º duelo do treinador contra um adversário europeu desde que assumiu o Brasil.

Nestes confrontos, o retrospecto é muito positivo. Das 11 partidas até aqui, oito terminaram em vitória brasileira, enquanto duas terminaram em empate. Apenas em uma oportunidade o Brasil foi derrotado.

Quando o assunto é enfrentá-los em Copas do Mundo, Tite segue com bons números. São cinco confrontos, com três vitórias brasileiras, um empate e apenas uma derrota. Esta, justamente no jogo mais importante da "Era Tite".

Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil acabou eliminado em partida de mata-mata frente à Bélgica. Por mais que o desempenho brasileiro não tenha sido ruim, o jogo terminou em 2 a 1 para o time europeu.

Outra das 11 partidas foi justamente contra a Croácia, próxima adversária, e acabou em vitória tranquila da seleção, no dia 3 de junho de 2018, em amistoso no período de preparação para a Copa da Rússia.

Naquela ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino. Pelo lado croata, estavam em campo nomes como Modric e Perisic, que devem atuar nesta sexta. O técnico também era o mesmo Zlatko Dalic.

Confira abaixo todos os confrontos contra times europeus da Era Tite:

Brasil 0 x 0 Inglaterra – 14 de novembro de 2017

Brasil 3 x 0 Rússia – 23 de março de 2018

Brasil 1 x 0 Alemanha – 27 de março de 2018

Brasil 2 x 0 Croácia – 3 de junho de 2018

Brasil 3 x 0 Áustria – 10 de junho de 2018

Brasil 1 x 1 Suíça – 17 de junho de 2018

Brasil 2 x 0 Sérvia – 27 de junho de 2018

Brasil 1 x 2 Bélgica – 6 de julho de 2018

Brasil 3 x 0 República Tcheca – 26 de março de 2019

Brasil 2 x 0 Sérvia – 24 de novembro de 2022

Brasil 1 x 0 Suíça – 28 de novembro de 2022

