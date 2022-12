Comissão técnica do Brasil avalia meio-campo da Croácia: "São ritmos diferentes"

O meio-campo da Croácia foi um dos assuntos abordados pelo técnico Tite e pelo seu auxiliar Cléber Xavier em entrevista coletiva desta quinta-feira. A Seleção Brasileira enfrenta a equipe nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Modric, Brozovic e Kovacic devem ser os meio-campistas titulares da Croácia no duelo. A característica dos jogadores e, consequentemente também da seleção em geral, é a posse de bola. Atrelado a isso, Cléber Xavier alertou para a forte marcação que o Brasil terá que usar.

“Nossa forma de dar ritmo não é só a posse, fazer a bola circular mais rápido ou verticalizar, é também na agressividade de marcação. Um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia, vamos fazer a mesma marcação que fizemos contra outras seleções, forte. É o jeito que temos de jogar, temos que manter o nosso jogo. Sabemos como eles funcionam”, disse.

O técnico Tite também avaliou o trio croata no setor, que tem uma média de idade de 31 anos. O comandante projetou um jogo com alta intensidade e tentar sair à frente no placar o quanto antes.

“O Ricardo Gomes está com a gente como observador e traz informações. Ele trabalhou com muitos sérvios e croatas, treinadores e atletas, e ele coloca essa resiliência do croata. É um time experiente, com jogadores acima de 30 anos, com experiência de campeonatos europeus e o vice-campeonato na última Copa”, iniciou Tite.

A questão do ritmo é a nossa forma de preparar, a gente baixa muito o volume no treinamento, mantém a intensidade e procura levar isso para os jogos. A gente quer sempre fazer o gol rápido para ter mais tranquilidade e o adversário se abrir, mas às vezes não é possível. Temos que trabalhar com essa tensão, respeitando e sabendo da característica da equipe”, finalizou.

