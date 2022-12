Favorito, Brasil encara a Croácia em busca da classificação às semifinais da Copa

A seleção brasileira enfrenta os croatas na manhã desta sexta-feira, 9, às 12 horas, no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final do Mundial do Catar

A seleção brasileira terá mais um importante compromisso pela Copa do Mundo do Catar. De olho nas semifinais da competição, os atletas da amarelinha entram em campo nesta sexta-feira, 9, para enfrentar a Croácia, pelas quartas de final do mundial. A bola rola a partir das 12 horas, de Brasília, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, capital do país sede.

Assim como em todos os jogos disputados até aqui na Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Tite entra em campo mais uma vez com status de favorito. Apesar de ter jogadores renomados no elenco, como Luka Modric e Ivan Perisic, a Croácia ainda não empolgou na atual edição da competição e encontrou dificuldades para chegar até às quartas de final.

Além da superioridade técnica, a seleção brasileira conta com um bom retrospecto para vencer os croatas nesta sexta-feira, 9. Em toda a história, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes e em nenhuma delas o Brasil saiu de campo derrotado. Foram três vitórias, sendo duas delas em Copa do Mundo, e um empate para a Canarinho.

Para o jogo das quartas de final, o técnico Tite ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro. Em fase final de recuperação de um incômodo muscular no quadril esquerdo, o atleta chegou a participar das atividades com o restante do grupo do treino desta quinta-feira, 8, último antes do duelo contra a Croácia, mas segue como dúvida.

“A tendência é a não participação, porque não há um trabalho muito forte ainda. São lesões diferentes. Eu tenho que ver com o departamento médico e físico essa situação. É diferente do Neymar, mas vai depender de hoje à tarde (quinta-feira) se estará disponível ou não", disse Tite sobre a presença de Alex Sandro no jogo contra a Croácia.

Gabriel Jesus e Alex Telles são os únicos desfalques confirmados da seleção brasileira. Os dois tiveram lesões no joelho e foram cortados da Copa do Mundo do Catar. Dessa forma, apenas Alex Sandro segue como dúvida para o jogo contra a Croácia.

Portanto, Tite deverá repetir a escalação utilizada contra a Coreia do Sul, nas quartas de final: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinícius Júnior, Rapinha e Richarlison.

Três jogadores em específico terão de tomar cuidado com os cartões para não virar desfalque no Brasil em uma possível semifinal. O zagueiro Éder Militão, e os volantes Fred e Bruno Guimarães, estão pendurados e caso sejam advertidos com um amarelo diante da Croácia, terão de cumprir suspensão automática na próxima fase, caso os brasileiros se classifiquem.

O trio de arbitragem responsável por comandar o duelo entre Brasil e Croácia é da Inglaterra. Michael Oliver está escalado como o árbitro principal, enquanto os assistentes são Stuart Burt e Gary Beswick. O quarto árbitro é Mustapha Ghorbal, da Argélia, enquanto o VAR fica sob comando de Pol Van Boekel, da Holanda.

Ficha técnica

Croácia x Brasil

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Vlasic, Perisic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dali.

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Vinícius Jr, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite.

Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha-CAT.

Data: 09/12/2022.

Horário: 12 horas (de Brasília).

Árbitro: Michael Oliver (ING);

Assistentes: Stuart Burt (ING) e Gary Beswick (ING);

4º árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG);

VAR: Pol Van Boekel (HOL).

