Argentina vence Holanda nos pênaltis e enfrenta Croácia nas semifinais da Copa

Dibu Martínez defendeu duas cobranças e, com quatro tentativas convertidas, a seleção albiceleste está na próxima fase do Mundial de seleções

A Argentina está nas semifinais da Copa do Mundo 2022. No estádio Lusail, a seleção albiceleste venceu a Holanda nos pênaltis. No tempo regulamentar e prorrogação, as equipes empataram em 2 a 2, com gols anotados por Molina e Messi para a Albiceleste e Wout Weghorst duas vezes para a Laranja Mecânica. Com o resultado, o grupo comandado por Lionel Scaloni enfrenta a Croácia, que venceu o Brasil nos pênaltis.

Dentro de campo, a partida se iniciou bastante truncada entre as seleções. Na primeira etapa, a Argentina finalizou um pouco mais e foi num desses chutes, após um belo passe encaixado de Messi, que Molina abriu o placar para a Albiceleste aos 35 minutos.

No segundo tempo, o jogo inicial se concentrou um pouco mais nos pés da Holanda, com a Argentina um pouco mais tímida e trabalhando em transições e contra-ataques, sendo estes um pouco lentos. Destaque na partida com passes decisivos e boa movimentação no meio de campo, Messi ampliou o placar aos 26 minutos de pênalti após a seleção sul-americana voltar a ganhar espaço no jogo e igualou Batistuta como maior goleador da Argentina em Mundiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 38 minutos, a Laranja Mecânica conseguiu diminuir a diferença no placar com gol de Wout Weghorst. Com isso, a partida se tornou dramática para a seleção albiceleste. No último minuto dos acréscimos, o centroavante camisa 19 igualou o placar e levou a partida para a prorrogação.

No tempo extra, os times tentaram, mas não conseguiram mudar o placar e o jogo foi decidido nos pênaltis. Dibu Martínez defendeu as cobranças de Van Dijk e Steven Berghuis e, apesar de Enzo Fernández errar a quarta cobrança da Argentina, Messi, Paredes, Montiel e Lautaro Martínez garantiram o triunfo albiceleste.

Copa do Mundo 2022: resultado dos jogos hoje, sexta (09/12)

Além de Argentina e Holanda, quem também entrou em campo foi o Brasil diante da Croácia. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis após Neymar marcar na prorrogação, mas Petkovic igualar nos minutos finais. Nas cobranças, o grupo croata acertou quatro tentativas, enquanto o Brasil errou dois chutes.

Sobre o assunto Tite confirma saída da Seleção Brasileira: "Em paz comigo mesmo"

Copa do Catar pode ter sido a última de Neymar; relembre retrospecto

Jogos amanhã, 10, da Copa do Mundo: horário e onde assistir ao vivo

Holanda x Argentina: como foi o jogo

Desde os minutos iniciais, Argentina e Holanda protagonizaram uma partida bastante truncada no estádio Lusail, com as equipes se estudando, buscando espaços para atacar ao mesmo tempo que se centravam em marcações. No decorrer dos minutos, o jogo foi ganhando molde.

Com as principais finalizações, a Argentina ofereceu mais perigo, mas o maior deles ocorreu aos 35 minutos, quando Molina abriu o placar no Catar. Após belo passe de Messi diante de pouco espaço, o lateral recebeu de frente para o goleiro e, mesmo com marcação, conseguiu abrir o placar. Após o tento, o embate ficou mais quente, mas as equipes foram para o intervalo sem ampliar o placar.

No segundo tempo, o jogo se concentrou um pouco mais nos pés da Holanda nos minutos iniciais. Sem o domínio, a Argentina ia ao ataque um pouco mais tímida e trabalhando em transições e contra-ataques, sendo estes um pouco lentos.

Aos 17 minutos, a seleção albiceleste teve uma grande chance de ampliar com Messi, de falta, mas o camisa 10 acabou vendo a bola passar muito perto do gol e sair. Mesmo assim, o baixinho não desistiu de tentar e seguiu criando oportunidades para a Argentina. Nove minutos depois, o tento veio. Após Acuña sofrer pênalti, Messi não desperdiçou a cobrança e igualou Batistuta como maior goleador da Argentina em Copas do Mundo.

Aos 38 minutos, a Laranja Mecânica conseguiu diminuir a diferença no placar com gol de Wout Weghorst. Com isso, a partida se tornou dramática para a seleção albiceleste. No último minuto dos acréscimos, o centroavante camisa 19 igualou o placar e levou a partida para a prorrogação.

No tempo adicional, os times tentaram, mas não conseguiram mudar o placar e o jogo foi decidido nos pênaltis. Dibu Martínez defendeu as cobranças de Van Dijk e Steven Berghuis e, apesar de Enzo Fernández errar a quarta cobrança da Argentina, Messi, Paredes, Montiel e Lautaro Martínez garantiram o triunfo albiceleste.

Tags