Copa do Catar pode ter sido a última de Neymar; relembre retrospecto

Neymar afirmou que a Copa do Mundo no Catar poderia ser a sua última. Atacante disputou três edições do Mundial da Fifa pela seleção brasileira e marcou oito gols

Referência técnica da atual geração da seleção brasileira, a presença de Neymar no próximo ciclo visando a Copa do Mundo de 2026 ainda é incerta. Na carreira, o atacante do PSG disputou três edições do Mundial da Fifa com a camisa amarela, mas os resultados não foram bons: lesão traumática em 2014 e eliminações precoces em 2018 e 2022.

Em uma entrevista concedida em 2021, Neymar deixou claro que a Copa do Mundo no Catar poderia ser a sua última pela seleção brasileira. Apesar da idade favorável para um novo ciclo — apenas 30 anos —, o atacante brasileiro disse, na época, que não sabia se teria condições, principalmente mentais, de continuar jogando futebol.

“Acho que (o Mundial do Catar) é minha última Copa. Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir“, disse ao DAZN.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A “fome“ pelo hexa, entretanto, pode ser grande peso na decisão de Neymar sobre estar ou não presente na próxima Copa do Mundo. Em 2026, o Brasil completará 24 anos sem disputar uma final do torneio — a última foi em 2002, quando derrotou a Alemanha e conquistou o pentacampeonato. Para Tite, o camisa 10 da Canarinho disputará, pelo menos, mais uma edição do campeonato.

“Não é a última Copa do Mundo do Neymar. Eu te afirmo. Respeito muito a manifestação dele, mas não é. Ele vai ter no mínimo mais uma Copa, talvez duas, pelas características dele, pelo físico. Eu garanto uma“, contou o treinador em entrevista ao programa Arena SBT.

Retrospecto de Neymar em Copas do Mundo

Após não ter sido chamado por Dunga em 2010, Neymar estreou pela seleção brasileira em uma edição da Copa do Mundo na edição de 2014, sob um contexto especial, já que o Mundial daquele ano foi realizado no próprio Brasil. Com quatro gols nos dois primeiros jogos do torneio — dois na Croácia e dois em Camarões —, o atacante se firmou como principal nome do time.

O ótimo momento de Neymar, entretanto, foi freado nas quartas de final, contra a Colômbia, após uma entrada violenta de Zúñiga, que fraturou a lombar do atacante e o tirou da Copa do Mundo. Consequentemente, o camisa 10 ficou fora do fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Neymar foi novamente o grande nome da seleção brasileira, mas com desempenho comedido em relação aos gols marcados — somente dois em cinco jogos. Desta vez, sem lesão, o atacante esteve em campo no duelo contra a Bélgica, pelas quartas de final, e não conseguiu evitar a eliminação para os europeus.



Na atual edição, Neymar voltou a sofrer com lesão. Na estreia, contra a Sérvia, o camisa 10 deixou o campo com uma entorse no tornozelo e desfalcou o Brasil nos dois jogos seguintes da fase de grupos. O retorno aconteceu nas oitavas, contra a Coreia do Sul, pelo qual balançou as redes uma vez.



Diante da Croácia, nas quartas, Neymar foi decisivo no tempo regulamentar. Na prorrogação, marcou um golaço que garantiria a classificação para a semifinal, mas o empate dos croatas, já no fim do segundo tempo extra, levou a disputa aos pênaltis — pelo qual o camisa 10 não conseguiu bater sua cobrança, tendo em vista que a seleção foi eliminada antes.



Apesar da amarga eliminação, Neymar, com o gol marcado diante da Croácia, igualou, segundo a Fifa, a marca de Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira, ambos com 77 tentos marcados.



Gols de Neymar em Copas do Mundo



(2014) - 4 gols



Brasil 3 x 1 Croácia - Fase de Grupos (2 gols)

Camarões 1 x 4 Brasil - Fase de Grupos (2 gols)



(2018) - 2 gols



Brasil 2 x 0 Costa Rica - Fase de Grupos (1 gol)

Brasil 2 x 0 México - Oitavas de Final (1 gol)



(2022) - 2 gols



Brasil 4 x 1 Coreia do Sul - Oitavas de final (1 gol)

Brasil 1 (2) x 1 (4) Croácia - Quartas de final (1 gol)