Seleção encerra preparação para enfrentar a Croácia; veja provável escalação

A Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira, 8, o último treino antes de enfrentar a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A bola vai rolar às 12 horas, no horário de Brasília, no estádio Cidade da Educação.

Alex Sandro ainda segue como dúvida para a partida. O lateral-esquerdo até participou das atividades com o elenco nesta tarde, mas ainda não deve ir a campo nesta sexta-feira, conforme revelou o técnico Tite.

“A tendência é a não participação, porque não há um trabalho muito forte ainda. São lesões diferentes. Eu tenho que ver com o departamento médico e físico essa situação. É diferente do Neymar, mas vai depender de hoje à tarde se estará disponível ou não", disse o treinador.

O atleta está em fase final de recuperação de um incômodo muscular no quadril esquerdo, sofrido na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, no dia 28 de novembro.

Caso o defensor realmente não tenha condições de atuar, a tendência é que Tite repita a escalação da goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ou seja, com Éder Militão na lateral-direita e Danilo na lateral-esquerda.

Assim, o time deve ser formado por: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Jr.

As duas baixas certas para o duelo contra a Croácia são o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus. Ambos foram cortados da Copa devido a lesões no joelho.

