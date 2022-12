Vini Jr. relembra processo para ser titular da seleção e cita ajuda de Ancelotti

O jogador de 22 anos revelou que recebeu a ajuda de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, clube que o garoto defende

Apesar de ser reserva em boa parte das Eliminatórias Sul-Americanas, Vinícius Júnior chegou à Copa do Mundo de 2022 com status de titular. Nesta quarta-feira, 7, o atacante concedeu entrevista coletiva e falou sobre o processo para se tornar peça chave no esquema tático de Tite.

“Acredito que foi um processo normal. A comissão e professor Tite foram me dando argumentos onde eu precisava melhorar para chegar no meu maior nível para ser titular da seleção. A cada vez que eu vinha para a Seleção, eu voltava com algo faltava para eu virar o titular da posição", comentou.

"Sempre conversava com o Tite por telefone e com o Ancelotti para virar o titular da seleção como eu fui no Real Madrid durante toda temporada. Fico muito feliz. Eu me preparei melhor e tive a cabeça tranquila para saber que ajudaria a Seleção no momento certo. Quero seguir assim até a final”, completou.

“Ele contribuiu bastante. Sempre me deu a confiança que preciso, os esporros que eu precisei nos momentos certos. Ele é como se fosse um pai para mim, sempre me dá o carinho preciso, a responsabilidade também, e faz de tudo, não só comigo, pelos jogadores que trabalhou. Eu sempre encontro com o Ronaldo, ele fala que o Ancelotti foi o melhor treinador dele", contou.

"Acredito que não só na parte técnica e tática eu acho, mas na parte de saber viver com o atleta, como lidar com grandes jogadores. Quero mandar um grande abraço para ele também, ele sempre me manda muitas mensagens. Fico feliz pelo carinho dele”, ampliou.

Vinícius Jr. ainda afirmou que Ancelotti e Tite têm muito em comum e que isso o tem contribuído para evoluir.

“Sempre procuro evoluir, não só aqui, mas como no clube, onde tenho mais tempo. O Ancelotti sempre me ajuda bastante. Junto com o Tite, eles são muito parecidos e se falam bastante, tenho aprendido muito na seleção também. Sempre que eu tenho algo para melhorar, eu foco 100% em melhorar o mais rápido possível", analisou.

"No futebol, ainda mais no de alto nível, não tem tempo para se lamentar, tem que evoluir e aprender. A cada jogo que passa tento ser mais agressivo na marcação, dar mais assistências, marcar mais gols e ter mais importância na equipe. Que eu possa seguir até o último dia da minha carreira e ajudar a equipe é o que eu mais prezo”, acrescentou.

