Gato invasor de coletiva de Vini Jr é batizado de "Hexa" e vira mascote da seleção

Felino ganhou novo nome no Centro de Treinamento nesta quarta-feira, 7, após invadir a coletiva de Vinicius Junior em preparação da seleção contra a Croácia

O gato que roubou a cena durante entrevista coletiva do atacante Vinícius Jr, da seleção brasileira, ganhou um apelido. O felino, agora, será chamado de “Hexa”. O nome foi dado por pessoas do Centro de Treinamento da equipe comandada por Tite.

Além de ser batizado com o apelido por pessoas do CT, o animal ainda foi adotado como mascote da seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo Jornal Estadão.

Sobre o gato Hexa

Um gato chamou a atenção na entrevista coletiva do atacante Vinícius Júnior, nesta quarta-feira, após treino da Seleção Brasileira realizado no Catar. O animal apareceu na mesa enquanto o atleta falava e foi retirado, de forma abrupta, por um funcionário da CBF. (Com Gazeta Esportiva)

