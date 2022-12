Com Alex Sandro em campo, Seleção realiza penúltimo treino antes de enfrentar a Croácia

Nesta quarta-feira, 07, o lateral-esquerdo treinou pela primeira vez com o restante do grupo desde a lesão

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira realizou o seu penúltimo treino antes de enfrentar a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Depois de ficarem apenas na parte interna do CT Grand Hamad Stadium na terça-feira, os titulares foram a campo nesta manhã (tarde no Catar).

Para este próximo embate, o técnico Tite tem apenas uma dúvida. Alex Sandro ainda se recupera de um incômodo muscular no quadril esquerdo, sofrido na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, no dia 28 de novembro.

Nesta quarta, o lateral esquerdo treinou com o grupo pela primeira vez desde que se contundiu, segundo publicou o ge. Agora, ele passará por mais um teste nesta quinta-feira para saber se vai ou não para o jogo.

Caso o defensor não tenha condições de atuar ainda, a tendência é que o comandante repita a escalação da goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ou seja, com Éder Militão na lateral direita e Danilo na lateral esquerda.

Assim, o time deve ser formado por: Alisson; Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Jr.

Os únicos desfalques certos são o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus. Ambos foram cortados da Copa devido a lesões no joelho.

A Seleção Brasileira volta aos treinos nesta quinta-feira, quando encerra a sua preparação para enfrentar a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.

