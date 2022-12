Comunidade de Fortaleza faz própria "Fan Fest" para assistir ao Brasil na Copa

Moradores da comunidade do Sobral, no bairro Castelão, em Fortaleza, decidiram criar o seu próprio espaço de festa para acompanhar os jogos da seleção brasileira no Mundial 2022

A tradicional festa promovida pela Fifa para os torcedores, "Fan Fest", deixou Fortaleza fora do circuito no Brasil na Copa do Mundo deste ano. Entretanto, moradores da comunidade do Sobral, no bairro Castelão, em Fortaleza, decidiram criar o seu próprio espaço de festa para acompanhar os jogos da seleção brasileira no Mundial 2022.

O Campo do Sobral foi todo decorado com fitas verde e amarelo para receber os torcedores. Uma faixa chamativa já alerta sobre o espaço: "Sobral Fan Fest". Uma TV de 55 polegadas e cadeiras de plástico ficam disponíveis no local para os moradores acompanharem à seleção.

"Todo mundo se reuniu. Em três dias estava tudo pronto. Foi organizado entre todos da comunidade. Fizemos uma 'vaquinha' e organizamos a 'Fan Fest Sobral'. Desde o primeiro jogo que nos reunimos", conta a moradora Andreia Pinheiro da Silva, 40.

"É o único local de lazer que temos. Toda a comunidade, desde que criança, adolescente, idoso, transforma tudo em uma festa sem violência, um local que só trouxe alegria à comunidade. Os moradores estão aproveitando ao máximo este momento", afirma o morador Ivanildo Alves, 58.

Andreia explica ainda que é feita uma programação no local voltada para crianças, no fim de semana. "Não está servindo só para assistir aos jogos. Nos finais de semana, a gente coloca cinema, faz pipoca, cachorro-quente para as crianças."

Com informações do repórter Filipe Pereira

