Técnico da Coreia do Sul projeta oitavas contra o Brasil e quer Neymar em campo

Segundo o treinador Paulo Bento, os coreanos entendem que o Brasil é superior no embate, porém contará com os pontos fracos da seleção brasileira para tentar tirar proveito

Brasil e Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. As equipes entram em campo às 16 horas (de Brasília), no Estádio 974. Em entrevista coletiva, o técnico da seleção coreana, Paulo Bento, disse que o Brasil é superior no embate, entretanto, contará com os pontos fracos do adversário para tentar tirar proveito.

"Pontos fracos todas as equipes têm e o Brasil não é diferente. O Brasil tem grandes possibilidades de ganhar, nós menos. Mas se fossemos analisar, temos mais chances de passar do que em um campeonato de uma temporada inteira. Não temos nada o que perder amanhã. A única coisa que devemos fazer é deixar uma imagem de uma equipe que quer lutar até o final. Não tenho dúvidas que os meus jogadores farão isso", disse o treinador.

Sobre Neymar, o comandante afirmou que prefere sempre que os melhores jogadores estejam em campo. "Eu seria hipócrita se dissesse que é melhor jogar contra Neymar do que sem ele. Para ser justo prefiro sempre que os melhores jogadores estejam em campo. Tite irá decidir de escala ele de início e nós vamos traçar a melhor estratégia", completou.

Tite afirmou em coletiva de imprensa, neste domingo, 4, que Neymar está pronto para a partida contra a Coreia do Sul. O jogador ficou de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos.

Paulo Bento também citou o pouco tempo que terá para preparar a Coreia do Sul para disputar as oitavas de final. A última vez que o time foi aos gramados foi na última sexta-feira, 9, na vitória de 2 a 1 sobre Portugal.

"É algo inumano, mas é algo que a Fifa pretende: criar menos condições para quem já tem menos condições. Já é difícil competir com o Brasil, que é o candidato mais forte, e com esse constrangimentos, mais ainda", reclamou o treinador.

A Coreia avançou de fase como segunda colocada do grupo H, com quatro pontos. Além da vitória diante Portugal, acumula uma derrota para a Gana e um empate com o Uruguai.

