Em estreia pelo Brasil na Copa do Mundo, Daniel Alves tem atuação discreta

Com a faixa de capitão, o lateral-direito não comprometeu. O desempenho tímido no ataque foi compensando pela atuação efetiva na defesa

Daniel Alves, convocado por Tite sob polêmica, sobretudo pela idade avançada, más atuações em temporadas recentes e o longo período sem jogar uma partida oficial, ganhou sua primeira chance na Copa do Mundo nesta sexta-feira, 2, no duelo contra Camarões — cujo a seleção brasileira acabou derrotada. Com a faixa de capitão, o veterano atuou como lateral-direito e teve desempenho discreto.

Descrito por Tite como um lateral construtor, que significa ter capacidade de distribuição de jogo e de quebra das linhas adversárias no primeiro terço do campo, Daniel Alves não teve a liberdade suficiente para executar essa função ao longo da partida — seja por falta de confiança ou por instrução do treinador.

Nitidamente, havia uma preocupação em Daniel Alves de não comprometer o time, e isso ele fez bem. Com a bola no pé, teve um ótimo desempenho nos passes, acertando 68 das 70 que tentou — aproveitamento de 97% neste quesito, o melhor da equipe ao lado de Fabinho. As chegadas ao ataque aconteceram de forma comedida, com algumas tentativas de avanços, mas sempre dando prioridade para a cobertura de Antony, que foi quem explorou o corredor direito camaronês com mais intensidade.

Apesar de Camarões não ter forçado tantos ataques pelo lado de Daniel Alves, o lateral conseguiu se comportar bem nos momentos em que foi exigido na defesa — aspecto em que foi bem participativo durante o jogo. Ao todo, o veterano realizou quatro desarmes, mesmo número de Fabinho e Nouhou, líderes do ranking de roubadas de bola no embate.

Em resumo, Daniel Alves apresentou uma atuação ofensivamente tímida, porém defensivamente eficiente. Não comprometeu, não fez firula, jogou um futebol simples e cumpriu, taticamente, o que lhe foi designado: manter a organização da linha de quatro com os zagueiros e o lateral-esquerdo para dar liberdade, sobretudo, aos pontas.

Os dados estatísticos foram obtidos no Footstats.

Possibilidade para as oitavas de final

A seleção brasileira passa por um momento complicado em relação aos laterais. Pela esquerda, Alex Sandro e Alex Telles — que deixou o campo sentindo dores no joelho direito — podem ser ausência devido lesão para o confronto contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Danilo, titular pela direita, também está em processo de recuperação, mas deve estar apto para a partida diante dos asiáticos.

Desta forma, caso Tite não tenha a dupla de lateral-esquerdo à disposição para segunda-feira, 5, Daniel Alves pode ganhar uma nova chance como titular, enquanto Danilo, considerando o cenário que ele retorna, teria que ser improvisado pela esquerda. Outro possibilidade é de que Marquinhos cumpra a função de Alex Sandro e Alex Telles, e Danilo atue em sua posição de origem.