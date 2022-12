Daniel Alves liga alerta após derrota: "Agora não tem margem para erro"

Daniel Alves lamentou o resultado adverso e o interpretou como um sinal de alerta às vésperas do início do mata-mata da Copa do Mundo

Daniel Alves fez sua estreia na Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira. O lateral-direito foi o capitão da Seleção Brasileira, que enfrentou Camarões com um time completamente reserva e acabou castigada com um gol nos acréscimos do segundo tempo marcado por Aboubakar para deixar o gramado com a amarga derrota por 1 a 0.

Passada a partida, Daniel Alves lamentou o resultado adverso e o interpretou como um sinal de alerta às vésperas do início do mata-mata da Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final do torneio.

Sobre o assunto Veja o caminho do Brasil para chegar até o hexa da Copa do Mundo

Brasil perde para Camarões, mas termina na 1ª colocação do Grupo G da Copa do Mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Agora não tem margem para erro. É bom que acontece essas coisas nesse momento para alertar. A partir de agora é briga por espaço, por cada centímetro dentro do campo. Que a gente aprenda a lição de hoje”, disse Daniel Alves à TV Globo.

Essa foi a primeira derrota do Brasil em fase de grupos da Copa do Mundo desde 1998, quando a Seleção foi derrotada para a Noruega, também na última rodada, por 2 a 1. De lá para cá, foram 14 vitórias e três empates, quebrando o recorde que pertencia à Alemanha de 16 jogos de invencibilidade na fase de grupos entre 1990 e 2010.

“Acho que é um toque de atenção para a gente, não existe rival fraco aqui. Cada jogo o rival joga alguma coisa. Fica essa lição. Precisamos estar ligados durante todo o jogo, concentrados, porque em um detalhe, a chance vai para eles e no final saímos com essa sensação que escapou um belo dia para nós que não estávamos jogando tanto”, comentou Daniel Alves.

“Tem que aprender, se reinventar dentro da competição. Agora começa a fase em que você não pode cometer erros”, concluiu o experiente lateral-direito, que deve voltar à condição de reserva na próxima segunda-feira, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.