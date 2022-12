Tite justifica escolha por Daniel Alves: "É muito mais que só jogar futebol"

A seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo. Com a classificação para as oitavas de final já garantida, o técnico Tite decidiu que irá poupar os seus principais jogadores diante de Camarões. Uma das grandes novidades é Daniel Alves.

Nesta quinta-feira, 1º, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e justificou a escolha pelo lateral direito. O comandante rasgou elogios ao jogador de 39 anos e citou a importância dele para o grupo.

"Na vida, a gente não pode achar que vai agradar a todos. Vi uma entrevista do Scarpa, quando ele disputou o Mundial. Ele disse: ‘Pessoas que estavam no meu aniversário torceram contra mim’. Não temos a pretensão de ser unanimidade em lugar nenhum. A gente representa alguns e não representa outros. Mas a gente representa com orgulho, amor, paixão e dedicação. E o Dani é um exemplo disso. Eu respeito muito ele chegar onde chegou. Ele transcende o futebol, é muito mais que só jogar futebol", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta manhã, Daniel Alves também falou sobre a sua convocação. O defensor, que atualmente veste a camisa do Pumas-MEX, afirmou que a comissão técnica se encontrou com ele no México e passou uma missão. O lateral direito ainda comentou que tem a missão de tentar ajudar a Seleção Brasileira da maneira que puder para, assim, encerrar o seu ciclo com a Amarelinha da melhor maneira possível, mesmo que o objetivo seja tocar pandeiro.



Questionado sobre qual seria esta missão, o auxiliar técnico Cléber Xavier desconversou e revelou que os números do jogador foram muito satisfatórios.

"Quem foi ao México foram o César Sampaio e o nosso fisiologista, Guilherme. Depois, em Barcelona, acompanhei os treinos dele. Os números no aspecto físico nos deram muita tranquilidade, E a qualidade técnica dele é indiscutível, as ideias táticas, o que ele pode fazer… Amanhã vamos ter a oportunidade de ver o Dani fazer um grande jogo novamente, como ele sempre fez", analisou.

Nos dois primeiros jogos, Daniel Alves nem sequer saiu do banco. Mesmo com a lesão do Danilo, Tite optou por deixá-lo como reserva para improvisar o zagueiro Éder Militão. Na visão do próprio lateral direito, ele ficou de fora por ter características mais ofensivas. Tite, por sua vez, fez um panorama sobre as suas escolhas.

"A gente tem jogadores com características diferentes. Quando o Daniel Alves fala de ataque, falo um pouco mais atrás de construção e armação. Ele é um jogador com virtudes técnicas impressionantes. Quando se vê ele no dia a dia treinando, elas impressionam. Por isso tem essa longevidade. A exigência dele não é física e de velocidade porque ele nunca foi assim. Compete a nós, conforme o jogo andar, dar estrutura para ter a possibilidade de utilização ou de um jogador que faça mais a função de marcação como o Danilo e força com o Militão", finalizou.

A Seleção Brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O Brasil lidera a chave G, com seis pontos, e já está classificado para as oitavas de final.

O time deve ser formado por: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred); Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Sobre o assunto Daniel Alves quer cumprir missão na seleção: "Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor"

Com brasileira, Alemanha x Costa Rica terá primeiro trio de arbitragem feminino na história das Copas

Taffarel destaca grupo fechado e vê semelhança entre seleção do tetra e a atual

Tags