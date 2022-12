Suárez relembra episódio contra Gana e diz: "Não devo me desculpar por isso"

Na lanterna do Grupo H, o Uruguai necessita vencer o embate com a Gana para sonhar com uma classificação

O atacante Luís Suárez concedeu entrevista coletiva e relembrou o episódio entre Uruguai e Gana, nas quartas de final da Copa de 2010. Na época, o atleta utilizou as mãos para impedir o gol que poderia classificar a seleção africana às semifinais daquela edição do Mundial, na África do Sul, e agora as equipes se enfrentam novamente em uma nova decisão.

Às 12 horas, no horário de Brasília, desta sexta-feira, 2, as seleções entram no Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, pelo Mundial do Catar, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

"Não devo me desculpar por isso. O jogador de Gana (Asamoah Gyan) foi quem errou o pênalti. Eu posso me desculpar por uma falta, por machucar um companheiro, ser expulso. Me desculpo. Nessa situação, eu fiz um pênalti, que foi dado, mas não foi minha culpa. Não era minha responsabilidade bater o pênalti”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tite justifica escolha por Daniel Alves: "É muito mais que só jogar futebol"

Daniel Alves quer cumprir missão na seleção: "Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor"

Homem é morto no Irã após comemorar derrota para os Estados Unidos na Copa

“Revanche? Muitos deles tinham oito anos, nem lembram o que passou. Outro dia fomos jogar com Portugal e ninguém falou em revanche porque os eliminamos em 2018. Já joguei contra Chiellini (a quem o jogador mordeu em 2014, na Copa realizada no Brasil), nos demos a mão, nos abraçamos. As pessoas aumentam as coisas. Não se pode viver com as coisas do passado”, explicou o atleta.

Na lanterna do Grupo H, o Uruguai necessita vencer o embate com a Gana para sonhar com uma classificação. Se conseguir o triunfo, a seleção também precisa torcer para a Coreia do Sul não vença Portugal, que se enfrentam simultaneamente pela mesma chave.

Tags