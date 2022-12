Após eliminação na Copa do Mundo, Carlos Queiroz se despede do Irã: "Estou orgulhoso"

Nesta quarta-feira, o técnico Carlos Queiroz utilizou as suas redes sociais para se despedir da seleção iraniana. O comandante português deixou o cargo após a derrota de 1 a 0 para os Estados Unidos, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. O revés culminou na eliminação do Irã.

"Rapazes e queridos amigos, no futebol não há essa coisa de vitórias morais, mas também não é contrário à moral quando não alcanças os teus sonhos, desde que tenha dado o teu melhor com toda a vontade e mentalidade vencedora. Estou orgulhoso de vocês, foram mais uma vez brilhantes dentro e fora do campo", escreveu.

"Foi uma honra e um privilégio fazer parte desta família futebolística. Acredito que merecem respeito, oferecendo credibilidade ao vosso país e aos adeptos de futebol. Desejo-vos alegria, paz, sucesso e saúde. Obrigado", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

No Mundial do Catar, o Irã somou uma vitória (2 a 0 sobre País de Gales) e duas derrotas (6 a 2 para a Inglaterra e 1 a 0 para os Estados Unidos). A equipe, portanto, ficou na terceira colocação do grupo A, com três pontos.



Essa foi a segunda passagem de Carlos Queiroz pela seleção iraniana. A primeira foi entre entre 2011 e 2019. Ao todo, ele soma 107 partidas, com 64 vitórias, 27 empates e 16 derrotas.

