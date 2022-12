Danilo exalta profissionais da saúde, professores e garis: "Verdadeiros heróis"

O lateral-direito titular do Brasil usou as redes sociais para realizar a publicação

Se recuperando de uma lesão no tornozelo, o lateral-direito Danilo utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para publicar uma mensagem. O defensor da Seleção Brasileira escreveu que os verdadeiros heróis da sociedade são os professores e os profissionais da saúde e não os jogadores de futebol.

"Os verdadeiros heróis de uma nação, estão nas salas de aulas, educando as próximas gerações, nos hospitais ou ambulâncias salvando vidas, curando doenças, ou nas ruas recolhendo o que nós deixamos. Estão nos metrôs e ônibus cheios, lotados, dirigindo ou se apertando e já começando o dia ‘lutando‘ por um espaço, ali dentro e na vida", escreveu.

"Nós atletas temos ‘apenas‘ um dom diferente, uma oportunidade e uma posição privilegiada para influenciar. Sermos heróis da nossa própria jornada, da nossa própria história. Desse lugar, eu apenas sugiro: Faça tudo colocando todo seu coração, sua alma, sua essência. No mínimo a recompensa será a satisfação de ter se entregado e feito todo o possível. Imponha limites, mas não se coloque limites!", completou.

Danilo é um dos 26 atletas que estão defendendo o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ele foi titular na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, mas sofreu uma contusão e, com isso, desfalcou a equipe do técnico Tite no triunfo de 1 a 0 sobre a Suíça e também ficará de fora do embate com Camarões.

O lateral direito sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo e está em tratamento intenso com a fisioterapia para retornar o quanto antes.

Já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara Camarões pela terceira rodada da fase de grupos na sexta-feira, 2, às 16 horas, no horário de Brasília, no Estádio Lusail.

