Dramas de Alemanha e Bélgica movimentam 12º dia de Copa do Mundo no Catar

As duas seleções estão fora da zona de classificação, em seus respectivos grupos, e precisam da vitória para se classificar às oitavas de final do Mundial

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar está a todo vapor. Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, os times dos grupos E e F entram em campo para definir quais irão às oitavas de final da competição. Os dramas envolvendo as seleções da Alemanha e Bélgica, que estão fora da zona de classificação, são as principais atrações do dia.

Croácia x Bélgica

No primeiro horário do dia, às 12 horas, os apaixonados por futebol já terão um grande aperitivo. A Bélgica, conhecida por sua forte geração de atletas, precisará superar a crise interna para vencer a Croácia, no Estádio Ahmad Bin Ali, para se classificar às oitavas. Os croatas, por outro lado, jogam por um simples empate, já que são os líderes do grupo F com quatro pontos. Os belgas estão na terceira colocação, com três pontos.

Canadá x Marrocos

A grande surpresa do grupo F vem sendo a seleção de Marrocos, que ocupa a segunda colocação com quatro pontos. Para confirmar o bom momento e a ida às oitavas de final, o time africano enfrenta o Canadá, também às 12 horas, no Estádio Al Thumama. Um empate simples garante o time marroquino na próxima fase, enquanto os canadenses já estão matematicamente eliminados do mundial.

Japão x Espanha

Líder do grupo E, a Espanha chega à última rodada da fase inicial como grande favorita. O adversário será o Japão que, apesar de ter surpreendido a Alemanha no primeiro jogo, não parece ser um time páreo aos europeus. Para se classificar, basta os espanhóis não saírem de campo derrotados. Já os japoneses precisam de uma vitória para não depender de nenhum outro resultado e ir às oitavas.

Costa Rica x Alemanha

Ao contrário da Espanha, a Alemanha chega ao último jogo ocupando a lanterna e vivendo um drama. Porém, o que conforta os torcedores alemães é que o adversário será a Costa Rica, que mostrou ser o time mais frágil do grupo E. Para se classificar, a equipe europeia precisa da vitória, além de torcer para o Japão tropeçar no outro jogo. Caso os asiáticos empatem, o saldo de gols irá definir o classificado. Os costarriquenhos vão às oitavas com uma vitória, ou até mesmo o empate, a depender dos outros resultados.

