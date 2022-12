Argentina vence Polônia por 2 a 0 e avança às oitavas da Copa do Mundo

A Argentina está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção albiceleste venceu a Polônia por 2 a 0 nesta terça-feira, 30, em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de seleções. Mac Allister e Álvarez marcaram para o time sul-americano comandado por Lionel Scaloni, que pouco deu espaço para o grupo europeu durante toda a partida.

No primeiro tempo, o time albiceleste teve o amplo domínio. O elenco polonês trabalhava com contra-ataques, mas pouco conseguiu criar ou mesmo ter a bola. Além das chances produzidas por Di María, Álvarez e Acuña, a Argentina teve a principal chance dos 45 minutos iniciais aos 38, quando Messi cobrou pênalti, mas o goleiro Szczesny, que já brilhava na partida, fez a defesa.

Na segunda etapa, Mac Allister balançou as redes para o time sul-americano no minuto inicial. Sem força para reação, a Polônia viu a equipe adversária ampliar aos 23 minutos com Álvarez. Com o resultado, o time comandado por Lionel Scaloni enfrenta a Austrália na próxima fase.

Copa do Mundo: resultados de hoje, quarta, 30 de novembro (30/11)

Pelo Grupo D, Austrália e França se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar de avançar, a França foi derrotada em 1 a 0 pela Tunísia, enquanto a Austrália bateu a Dinamarca por 1 a 0.

Polônia x Argentina: como foi a partida

Nos minutos iniciais, a Argentina teve as principais ações do jogo e trabalhava no campo ofensivo, mas o goleiro polonês defendia bem sua meta. A Polônia, que investia em um jogo de contra-ataque, não conseguia colocar em campo sua proposta no pouco tempo que tinha a bola por conta da marcação adversária.

Após os 20 minutos, a equipe europeia passou a ter um pouco mais a bola, embora a posse fosse predominantemente da Argentina, mas seguia com dificuldades de penetrar a grande área. Logo, a Argentina passou a ocupar cada vez mais o ataque.

A Albiceleste teve uma grande oportunidade de abrir o placar aos 28 minutos, quando Álvarez finalizou após receber bom passe de Di María. No rebote, Acuña também finalizou com chute cruzado, mas a bola passou ao lado da trave de Szczesny. Três minutos depois, o goleiro voltou a se destacar após uma cobrança de escanteio onde Di María quase marcou um tento olímpico. Ele ainda brilhou aos 38 minutos, quando defendeu um pênalti cobrado por Messi.

No segundo tempo, logo no minuto inicial de retorno, a equipe sul-americana abriu o placar com Mac Allister. A Polônia tentou buscar uma reação, mas a Argentina seguiu no domínio das principais ações do jogo. Aos 23 minutos, o placar foi ampliado com Álvarez.

O time comandado por Lionel Scaloni ainda criou outras oportunidades de esticar o placar, mas não conseguiu furar o bloqueio de Szczesny.

