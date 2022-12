México vence a Arábia Saudita, mas fica fora das oitavas da Copa do Mundo

Mexicanos ganham por 2 a 1, não conseguem ultrapassar a Polônia e se despedem do Mundial do Catar na fase de grupos

Nesta quarta-feira, 30, o México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, em duelo da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, no estádio de Lusail. Os gols foram marcados por Henry Martin e Luis Chávez. Apesar da vitória, os mexicanos ficaram pelo caminho, em terceiro lugar do grupo C, com quatro pontos. A Arábia Saudita também deu adeus ao Mundial, e acabou na lanterna, com três.

Desde 1994, esta será a primeira vez que o México fica de fora das oitavas de final da Copa do Mundo. Em todas as outras edições, a equipe mexicana avançou ao mata-mata.

No outro jogo do grupo, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 e ambas avançaram. Os argentinos ficaram com o primeiro lugar, somando seis pontos, enquanto os poloneses ficaram em segundo, com quatro.

O jogo

O México foi superior no primeiro tempo, tendo mais posse de bola e arriscando mais chutes a gol. No entanto, a primeira grande chance do jogo foi pelo lado da Arábia Saudita. Aos 13 minutos, Salem cobrou falta perto da área e mandou com perigo por cima de gol de Ochoa. Pouco depois, o México também chegou bem. Luis Chavez arriscou de fora da área e parou em Alowais.

Na sequência, Pineda assustou duas vezes. Na primeira, chutou de dentro da área e depois, em cruzamento de Lozano, cabeceou para o gol, mas viu a zaga afastar. Nos acréscimos, os sauditas assustaram a defesa mexicana, com cabeceio perigoso de Al-Hassan, que passou próximo da trave de Ochoa.

Na volta para a segunda etapa, o México abriu o placar logo aos dois minutos. Henry Martin aproveitou a cobrança de escanteio alta e desviou para o gol, sem chance para Alowais. A Arábia Saudita respondeu na sequência, mas não conseguiu empatar. Aos sete, Luis Chavez fez o segundo em bela cobrança de falta.

Os mexicanos chegaram a fazer o terceiro, mas acabou anulado por impedimento. Vendo próxima a possibilidade de classificação, o México seguiu pressionando os árabes. Lozano e Chávez tiveram boas chances, mas não conseguiram ampliar. Aos 30, Pineda assustou o goleiro com chute perto da trave.

Na reta final, Antuna marcou para o México, mas o lance foi anulado mais uma vez por impedimento do próprio jogador. Já nos acréscimos, a Arábia Saudita descontou com Aldawsari

