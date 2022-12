Com vaga garantida no mata-mata, comissão da Seleção dá "rápida folga" aos atletas

O Brasil garantiu vaga antecipada para as oitavas de final do Mundial

Com a classificação para as oitavas de final garantida, a comissão técnica da Seleção Brasileira deu algumas horas de descanso para o elenco. Os atletas foram liberados para curtirem um pouco a família e os amigos no Catar, país-sede do Mundial.

Nas redes sociais, alguns jogadores compartilharam fotos. Ganhando cada vez mais espaço no time do técnico Tite - principalmente após a lesão do Neymar -, o jovem Rodrygo publicou uma foto ao lado da família e celebrou o encontro.

Gabriel Jesus, por sua vez, encontrou Ronaldo Fenômeno. "Jantar entre 'noves'. Gabriel Jesus aproveitou o dia de folga para jantar com o ídolo, Ronaldo. Gigantes! Será pegou alguns conselhos para o jogo contra Camarões?", escreveu à Ronaldo TV, que registrou o encontro.

Além deles, o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, os meias Lucas Paquetá e Bruno Guimarães e o atacante Antony também divulgaram fotos com amigos e familiares.

A Seleção volta aos treinos nesta quarta-feira, 30, no CT Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar. O grupo se prepara para enfrentar Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Estádio Lusail a partir das 16 horas, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 2 de dezembro.

No momento, o Brasil, que já está classificado para as oitavas de final do Mundial, está na liderança do grupo G, com seis pontos.

