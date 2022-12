Scaloni revela torcida para o Brasil caso a Argentina caia na Copa do Mundo

A Argentina tem um confronto direto com a Polônia por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. As seleções entram em campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo C, no Estádio 974.

Antes de projetar a partida, o técnico Lionel Scaloni revelou torcida para o Brasil caso a Argentina não consiga avançar no Mundial. A seleção brasileira conseguiu vaga antecipada na próxima fase ao vencer a Suíça na segunda-feira, por 1 a 0.

Sobre o assunto Em confronto direto, Senegal supera Equador e avança às oitavas da Copa do Mundo

Holanda vence Catar e confirma primeira colocação do Grupo A da Copa do Mundo

Chefe do Comitê da Copa do Mundo apoia Fifa contra braçadeira "One Love"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou feliz que o Brasil passou, sou torcedor do futebol sul-americano. Tenho amigos e ex-companheiros brasileiros. Se a Argentina não conseguir ganhar a Copa, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns pelas duas vitórias”, disse em entrevista coletiva desta terça-feira.

A Argentina precisa ganhar para se classificar, se sair com a derrota estará eliminada da Copa. Caso empate com a Polônia, a equipe terá que torcer para a Arábia Saudita não vencer o México.