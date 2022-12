Classificados, Senegal e Holanda aguardam definição do Grupo B para conhecer adversários

Até o momento, Holanda e Senegal não conhecem os adversários nas oitavas de final, uma vez que todas as seleções do Grupo B têm chances de classificação

Holanda e Senegal estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção europeia bateu o Catar por 2 a 0 e garantiu a primeira colocação no Grupo A, enquanto os africanos superaram o Equador por 2 a 1 em confronto direto e ficaram com a segunda vaga.

As duas seleções do Grupo A agora aguardam a definição dos adversários da próxima fase, que sairão do Grupo B. Até o momento, nenhum possível adversário de Holanda e Senegal está garantido nas oitavas de final, uma vez que Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales têm chances de classificação.

Primeiro colocado do Grupo B com quatro pontos, a Inglaterra enfrenta País de Gales, o lanterna, e quer garantir o favoritismo para se classificar em primeiro. O time inglês ainda tem chance de ser eliminado na primeira fase, mas tem saldo de gols favorável em relação aos adversários. Com um ponto, os galeses precisam vencer e torcer por um empate entre Irã x Estados Unidos para sonhar com a vaga.

Já Irã, com três pontos, e Estados Unidos, com dois, fazem duelo direto por uma vaga, tendo em vista que não há possibilidade das duas seleções se classificarem simultaneamente, mas ambas correm o risco de serem eliminadas caso empatem.

Holanda abrirá a rodada das oitavas de final no dia 3 de dezembro, às 12 horas, no Khalifa Stadium, contra o segundo colocado do Grupo B. Já Senegal jogará no dia 4, às 16 horas, no Al Bayt Stadium, diante do líder do Grupo B.



