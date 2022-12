Tite explica escolhas táticas do Brasil em vitória contra Suíça: "Foi um jogo muito difícil"

Tite também explicou a escolha por Éder Militão improvisado na lateral direita, no lugar de Danilo, falando sobre as características dele e de Daniel Alves, a outra opção no banco de reservas

O Brasil teve dificuldades, mas venceu a Suíça por 1 a 0 na tarde da última segunda-feira, 28, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite explicou as escolhas realizadas para o duelo, seja com as saídas dos lesionados Danilo e Neymar, seja com a entrada de Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá, no segundo tempo.

"Foi uma opção tática (a entrada de Rodrygo). Às vezes, o jogo te pede algumas coisas, temos que ter a capacidade de ler. Foi Um jogo muito difícil. A Suíça foi a melhor defesa das eliminatórias europeias. É um estilo de jogar diferente da Sérvia, que propõe mais o jogo na bola triangulada", iniciou o treinador na coletiva de imprensa.

"A Suíça abaixa mais e fala assim: ‘erra, que eu vou criar minhas oportunidades’, com bons jogadores. O Embolo, o Xhaka, o lateral direito são muito bons jogadores, o goleiro tem qualidade com o pé, faz uma dupla sobra, dificultando nossa pressão. O Paquetá estava em condições normais, se não estivesse, não usaríamos. O jogo pediu uma outra possibilidade, aí a entrada do Rodrygo", complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tite também explicou a escolha por Éder Militão improvisado na lateral direita, no lugar de Danilo, falando sobre as características dele e de Daniel Alves, a outra opção no banco de reservas.

"Você tem dois jogadores com diferentes características. Um de imposição, eu digo que ele tem turbo, consegue chegar na frente com uma consistência de marcação muito forte. O outro um articulador, um exímio construtor, que é o Dani (Alves)", falou.

"Entendemos estrategicamente, até porque também a Suíça trocou o Shaqiri, colocando dois de lado de velocidade para explorar o contra-ataque. Então, você tem que ter um jogador de lado para dar consistência. Essa foi a ideia de ter um jogador para conter os jogadores de lado. Dele, do Dani, do Danilo, eu estou muito em paz quanto a isso", finalizou.

Com o resultado, o Brasil é o líder do grupo G, com seis pontos em dois jogos, seguido por Suíça (três), Camarões (um) e Sérvia (um). Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a seleção africana, enquanto Sérvia e Suíça duelam entre si, ambos os jogos na sexta-feira, às 16h (de Brasília).





Obrigado pelo apoio, torcedores!

Tags