Casemiro é o único volante do Brasil contra a Sérvia, que entra sem Vlahovic e Kostic

O volante Casemiro será o único meia de contenção na estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira contra a Sérvia, que iniciará o jogo do Grupo G sem o atacante Dusan Vlahovic nem o meia Filip Kostic, de acordo com as escalações oficiais.

Lucas Paquetá, meia-atacante, acompanhará o meia do Manchester United na linha de frente em uma formação bem ofensiva da equipe comandada pelo técnico Tite.

O ataque será comandado por Neymar (do Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr (Real Madrid) e Richarlison (Tottenham).

O técnico da seleção sérvia, Dragan Stojkovic, por sua vez, surpreendeu ao deixar o atacante da Juventus no banco.

Aleksandar Mitrovic (do inglês Fulham) e o capitão Dusan Tadic (do Ajax) vão comandar o ataque.

Kostic, também da 'Vecchia Signora', irá para o banco de reservas, provavelmente devido a uma lesão muscular que o aflige há dias.

A partida tem início às 22h, horário local (16h00, horário de Brasília), no estádio de Lusail.

Escalações confirmadas:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Lucas Paquetá - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr - Richarlison. Técnico: Tite (BRA).

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic - Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic - Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Filip Mladenovic - Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic (cap.) - Aleksandar Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Árbitro: Alireza Faghani (IRI)

raa/dr/aam

