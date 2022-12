Camarões x Sérvia ao vivo na Copa do Mundo: onde assistir e horário

Camarões e Sérvia jogam pela segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo 2022 hoje, segunda (28/11); confira onde assistir ao vivo, horário e local

Camarões e Sérvia se enfrentam hoje, segunda, 28 de novembro (28/11), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 na chave G. A partida começa às 7 horas (horário de Brasília) e será no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar.

Veja abaixo onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e mais

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Camarões x Sérvia na Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo

Globo: canal aberto

SporTV: canal por assinatura

GloboPlay: serviço de streaming



FIFA+: site e aplicativo com transmissão

Camarões x Sérvia na Copa do Mundo 2022: dia, horário e local

Hoje, 28 de novembro (28/11), às 7 horas (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar

Copa do Mundo 2022: grupos



Tabela Copa do Mundo 2022: VEJA dia e horário de jogos - fase de grupos

Grupo A:



Catar



Equador



Senegal



Holanda



Grupo B:



Inglaterra



Irã



Estados Unidos



País de Gales



Grupo C:



Argentina



Arábia Saudita



México



Polônia



Grupo D:



França



Austrália



Dinamarca



Tunísia



Grupo E:



Espanha



Costa Rica



Alemanha



Japão



Grupo F:



Bélgica



Canadá



Marrocos



Croácia



Grupo G:



Brasil



Sérvia



Suíça



Camarões



Grupo H:



Portugal



Gana



Uruguai



Coréia do Sul

