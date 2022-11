Árbitro brasileiro faz história na Copa ao dar mais de 20 minutos de acréscimos

O juiz concedeu 14 minutos adicionais no primeiro tempo e 10 na segunda etapa. Porém, o fim do jogo teve mais três minutos de duração do que o previsto devido à checagem de pênalti a favor do Irã

O árbitro brasileiro Raphael Claus apitou a partida entre Inglaterra e Irã, que terminou com goleada dos ingleses por 6 a 2 sobre os iranianos. O jogo ficou marcado pelo tempo recorde de acréscimos em uma partida de Copa do Mundo: 27 minutos.

Claus concedeu 14 minutos adicionais no primeiro tempo e 10 na segunda etapa. Porém, o fim do jogo teve mais três minutos de duração do que o previsto devido à checagem de pênalti a favor do Irã. Os recordes de número de acréscimos em cada tempo também foram quebrados.

Sobre o assunto Tite libera apenas 20 minutos em segundo treino do Brasil no Catar

Catar anuncia 1ª apreensão de drogas da Copa

Maguire estreia na Copa com bola na trave contra o Irã; veja números

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pausas durante a partida

Na primeira etapa, o goleiro do Irã, Beinranvad, chocou o rosto com o companheiro Hoseini e sofreu uma lesão no nariz. O arqueiro até tentou voltar à partida, mas não conseguiu permanecer em campo e saiu carregado de maca pela equipe médica.

Pelo alto número de gols e substituições, a segunda etapa também ficou paralisada por muito tempo. Os 45 minutos finais contou com checagens do árbitro de vídeo e com uma lesão de um atleta iraniano, que obrigou o juiz brasileiro a acrescentar mais minutos do que o habitual.

Polêmicas em lances de pênalti

Logo no início da partida, a Inglaterra reclamou de pênalti não marcado por Raphael Claus em Maguire. O brasileiro sequer foi chamado pela equipe do VAR para analisar o lance e deu prosseguimento ao jogo.

Nos minutos finais de jogo, foi a vez do Irã pedir pênalti em Pouraliganji após puxão do zagueiro Stones na grande área. Diferente do lance na primeira etapa, Claus foi acionado para revisar o lance e assinalou o pênalti para os iranianos, que foi convertido por Taremi.



Tags