Lucas Paquetá: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Em sua 1ª participação em Copa do Mundo, Lucas Paquetá foi considerado um dos destaques na vitória do Brasil na estreia. Conheça o ex-jogador do Flamengo

O meio-campista Lucas Tolentino ou Lucas Paquetá, como é mais conhecido, de 25 anos de idade, destacou-se no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

O jogador foi considerado essencial para da vitória ao realizar as jogadas que fizeram o atacante Richarlison marcar os dois gols que garantiram o triunfo do Brasil contra a Sérvia na quinta-feira, 24.

Nascido na Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, de onde veio a origem de seu apelido, Lucas atua como meia no time inglês West Ham e é ex-jogador do Flamengo.

Paquetá na Copa do Mundo 2022: veja os principais lances do meia no jogo do Brasil contra a Sérvia

Paquetá na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



Lucas Paquetá viu sua carreira no futebol tomar rumos maiores em 2018. Titular do Flamengo, o jogador fez parte da lista de suplentes da seleção brasileira e foi, naquele ano, um dos mais novos ao ser convocado entre os 35 nomes.

Ainda em 2018, Paquetá brilhou para o Flamengo recebendo o Troféu Bola de Prata da ESPN, o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, e o Prêmio Craque do Brasileirão, da CBF e do site GloboEsporte.com, sendo os dois últimos como melhor meia do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Apesar de sua ascensão ter acontecido no Flamengo e em 2018, Lucas Paquetá já jogou em outros times. Confira abaixo por onde o meia já passou e onde joga atualmente:

Carreira nacional: Flamengo

Lucas Paquetá chegou no Flamengo com apenas 8 anos de idade, sendo cria das divisões de base do time. Ao pular para a próxima categoria precisou fazer um treinamento físico a parte, pois apesar de sua boa técnica, sua estrutura física ameaçava a permanência.

O treinamento específico fez com que o jogador, que na época do ínicio do treino tinha 1,53 de altura e 15 anos de idade, crescesse 27 cm ao longo de 3 anos.

Em 2016, foi titular da equipe vestindo a camisa 11 da Gávea, na campanha que levou o clube ao título da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, vencendo o Corinthians. Destaque no clube, Paquetá foi promovido para o elenco profissional do Flamengo.

Seu primeiro gol com a camisa rubro-negra aconteceu em 2017, quando o Flamengo derrotou o Madureira por 4 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Em 2018, o jogador tornou-se um dos protagonistas do Flamengo ao lado de Éverton Ribeiro, Diego Ribas no meio de campo rubro-negro, porém viveu os altos e baixos da temporada juntamente da má fase que vivia o time.

Carreira internacional: Milan

Por conta de sua boa atuação vestindo a camisa do Flamengo, Paquetá começou a ser especulado no futebol italiano, tendo Milan e Juventus como os principais interessados em sua contratação.

O jogador também foi especulado pelo Barcelona e Paris Saint-Germain, onde haviam conversas adiantadas para sua aquisição.

Apesar da especulações, no dia 10 de outubro de 2018 o Milan atravessou as negociações com o time francês e fechou a contratação do meia por cerca de 35 milhões de euros.

Lyon

Após a passagem apagada pelo Milan, Paquetá foi anunciado como novo reforço do Lyon no dia 30 de setembro de 2020 conseguindo destaque no time por sua boa atuação.

West Ham

No dia 29 de agosto de 2022, Paquetá teve a sua transferência confirmada para o West Ham no valor de 60 milhões de euros. Sendo o jogador mais caro da história dos Hammers, o meia brasileiro recebeu a camisa 11.

Paquetá na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira



Paquetá foi um dos escolhidos para fazer parte da lista de 12 suplentes chamados pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo FIFA de 2018.

No mesmo ano, o jogador voltou a ser convocado por Tite na primeira convocação feita pelo mesmo pós-Copa, para defender o Brasil nos amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. Sua estreia pela Seleção aconteceu na partida contra os EUA, no dia 7 de setembro.

Disputou vestindo a camisa do Brasil a Copa América de 2019, onde foi campeão do torneio continental, sendo esse seu primeiro título pela seleção. Estreou na competição nas quartas-de-final, contra o Paraguai.

Em 14 de maio de 2021, foi convocado para os primeiros dois jogos da seleção no ano, contra o Equador e Paraguai, nos dias 4 e 8 de junho respectivamente, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa de 2022.

Convocado por Tite para a Copa América de 2021, o meia foi o autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Chile, nas quartas de final, ajudando a Seleção a se classificar para semifinal da competição.

No jogo seguinte, a semifinal contra o Peru, Paquetá foi mais uma vez decisivo ao marcar o gol da vitória de 1 a 0 e ajudar o Brasil a ir para a 9ª final das ultimas 14 Copas Américas disputadas.

Copa do Mundo 2022

Presente na lista de 26 convocados por Tite no dia 7 de novembro, Paquetá foi chamado para a sua primeira Copa do Mundo sediada pela Catar.

Entrando pelo Brasil no Estádio Nacional de Lusail, em Lusail, o jogador ajudou o canarinho a venceu a Sérvia por 2 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do grupo G. Os gols da partida foram marcados por Richarlison.

Paquetá na Copa do Mundo 2022: como anda a vida amorosa do jogador

Lucas Paquetá é casado com a nutricionista Maria Eduarda Fournier desde 2018. O casal tem dois filhos, Benício que nasceu em 7 de abril de 2020, e Filippo, que nasceu em 3 de maio de 2021.

O relacionamento dos dois surgiu quando ambos trabalhavam no Flamengo. Os dois namoraram por oito meses antes de trocarem os votos matrimoniais e se mudarem para a Itália.

