Ex-atacante italiano detona golaço de Richarlison na Copa: "Dominou mal, é horrível"

O Brasil saiu vitorioso na estreia da Copa do Mundo do Catar graças aos dois gols de Richarlison contra a Sérvia. O segundo deles foi um "golaço" de voleio, mas o ex-atacante da seleção italiana Antonio Cassano não viu da mesma maneira.

"Sou uma pessoa que nunca nega o que disse e, depois do que vi, posso confirmar que Richarlison é horrível. A verdade é que, no segundo gol, ele dominou mal e acertou aquele chute, enquanto o outro foi para um gol vazio", disse Cassano ao canal italiano Bobo TV.

O gol de placa de Richarlison teve uma grande repercussão nos jornais internacionais. O Marca, da Espanha, definiu o lance como "barbaridade" e que irá "direto para o museu de golaços da história de Copas do Mundo". O The Guardian, da Inglaterra, classificou como "impressionante", enquanto o argentino Diário Olé também destacou o "golazo".

Aposentado em 2017, Antonio Cassano já atuou no Milan, Roma e Real Madrid, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014. Para ele, o valor pago pelo Tottenham, da Inglaterra, para contratar Richarlison foi além do que o brasileiro vale.

"Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe dominar uma bola", completou o ex-jogador.

Brasil na Copa do Catar

A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira, 28, em busca da classificação para as oitavas de final. Richarlison e companhia irão enfrentar a Suíça, a partir das 13 horas (de Brasília), no Estádio 974, pela segunda rodada do Grupo G.

