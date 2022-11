Richarlison celebra recuperação de lesão após marcar dois gols na vitória do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

Uma lesão na panturrilha esquerda pouco antes da Copa preocupou, mas Richarlison se recuperou e foi o maior protagonista da primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Com dois gols do pombo, o grupo comandado por Tite venceu a Sérvia por 2 a 0. Na saída de campo, o atacante louvou a própria recuperação e falou sobre o resultado.

"Um sonho de criança pra honrar e fizemos uma boa partida, especialmente no segundo tempo, quando o adversário cansou. Conseguimos construir vantagem. (...) Lembro que, quando fui fazer exame, foi um dos dias mais longos da minha vida. Fiquei nervoso, mas valeu todo o esforço pela minha recuperação. Tratava três vezes por dia e acho que Deus viu meu esforço, minha vontade de vir a Copa do Mundo, e agora é continuar. Agora é pensar no segundo jogo, descansar, que ainda tem mais jogos importantes a disputar", falou o atleta.

A seleção brasileira volta a campo na segunda-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), para enfrentar a Suíça, em duelo que vale a liderança da chave. A Sérvia encara Camarões no mesmo dia, mas em horário diferente, às 7 horas. (Com Mateus Moura)



