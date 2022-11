Casemiro fala sobre parceiro de ‘volância’ na Seleção: "Jogador que mais evoluiu"

Casemiro foi só elogios ao seu parceiro de ‘volância’ na Seleção Brasileira, Lucas Paquetá. Escolhido para formar a dupla de volantes do time canarinho, o jogador do West Ham disputou seu primeiro jogo de Copa do Mundo na última quinta-feira, contra a Sérvia, e tem se tornado cada vez mais importante sob o comando do técnico Tite.

"Sem dúvidas, nos últimos dois, três anos aqui na Seleção [o Lucas Paquetá] é o jogador que mais evoluiu, correspondeu, é titular da equipe hoje e claro que, para nós, é outro jogador muito importante", disse Casemiro.

Sobre o assunto Neymar posta foto de tornozelo direito bastante inchado dois dias após lesão

FutCast ao vivo: Argentina ganha e segue viva na Copa; França carimba vaga

Oitavo dia de Copa tem jogo de vida ou morte para Alemanha; veja duelos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra a Sérvia, Lucas Paquetá atuou mais recuado, ficando responsável por dar equilíbrio defensivo ao lado de Casemiro, enquanto Vinícius Jr, Neymar, Raphinha e Richarlison tinham toda a liberdade para atacar o adversário. No segundo tempo, mais solto, o volante estreante em Copas do Mundo contribuiu de forma mais contundente para que a Seleção Brasileira criasse mais chances de gol e construísse a vitória.

"Sem dúvida, o Paquetá é um jogador muito dinâmico, moderno, consegue jogar por fora, por dentro, de ‘falso 9’. Sempre quando joga, corresponde à altura, isso é o mais importante. É um privilégio ter o Paquetá do nosso lado, não só nos últimos jogos, mas desde que chegou à Seleção", completou Casemiro.

Fato é que a Seleção Brasileira terá de entrar em campo com algumas mudanças em relação ao time que estreou na Copa do Mundo contra a Sérvia. Sem Neymar, Lucas Paquetá e Casemiro terão de formar o trio de meio-campo com outro atleta, provavelmente Rodrygo.

Danilo também será desfalque por causa de uma lesão no tornozelo, abrindo uma vaga na lateral direita, que está sendo disputada por Éder Militão e Daniel Alves. O técnico Tite terá ainda o treinamento deste domingo para definir quem serão os titulares na próxima segunda-feira, contra a Suíça.