Neymar posta foto de tornozelo direito bastante inchado dois dias após lesão

Diante da Sérvia, aos 34 minutos do segundo tempo, o camisa 10 deixou a partida com uma entorse no tornozelo

Neymar postou uma foto de seu tornozelo direito bastante inchado na tarde deste sábado, 26, dois dias após a lesão ligamentar sofrida na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a Sérvia, no Lusail Stadium.

Tratando em três períodos, como Casemiro relatou em entrevista coletiva, Neymar está descartado dos dois jogos restantes da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, contra Suíça e Camarões. Caso o time comandado pelo técnico Tite avance às oitavas de final, a presença do camisa 10 poderá ser considerada, dependendo de sua evolução.

Neymar permaneceu em campo por mais 11 minutos após sofrer a lesão no tornozelo, o que poderia indicar que o problema não é tão grave a ponto de tirá-lo do resto da Copa do Mundo. A região, no entanto, segue bastante inchada, e o departamento médico da Seleção Brasileira não estipula qualquer prazo para seu retorno.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, 28, contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha. Sem Neymar, o técnico Tite deverá optar por Rodrygo, que exerceu a mesma função após a saída do camisa 10 no jogo contra a Sérvia.

Além de Neymar, Tite não terá Danilo à disposição. O lateral-direito também sofreu uma lesão ligamentar, mais leve, no tornozelo esquerdo. Daniel Alves e Éder Militão brigam pela vaga, mas o zagueiro do Real Madrid desponta como favorito para assumir a posição no confronto com os suíços.

