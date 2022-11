Oitavo dia de Copa tem jogo de vida ou morte para Alemanha; veja duelos

Campeões do mundo em 2014, precisam vencer a Espanha para seguirem com chances reais de classificação. Um empate deixaria os alemães praticamente eliminados

Neste domingo, 27, quatro jogos movimentam o oitavo dia da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Partidas válidas pelos grupos E e F põem em risco a sequência na competição de seleções como Alemanha e Croácia. Para os campeões do mundo de 2014, o resultado negativo significa o fim da linha no mundial.

Logo às 7 horas, Japão e Costa Rica medem forças no estádio Ahmad Bin Ali. O outro jogo do grupo E será disputado às 16 horas, entre Espanha e Alemanha, no Al Bayt. As partidas são válidas pela segunda rodada da competição e podem definir os classificados do grupos, caso espanhóis e japoneses sigam com 100% de aproveitamento.

Pelo grupo F, a bola rola às 10h, no confronto entre Bélgica e Marrocos, que terá como palco do jogo o estádio Al Thumama. O segundo jogo do grupo acontece às 13h, no estádio internacional Khalifa, entre Croácia e Canadá, jogo que pode sacramentar a eliminação dos representantes da América do Norte.



Por outro lado, uma vitória canadense obrigaria os croatas a vencerem a Bélgica na última rodada para seguirem com chances de classificação paraas oitavas de final do torneio.

Grupo E

A partida mais esperada deste domingo é o confronto europeu entre Espanha e Alemanha, que pode marcar mais uma eliminação precoce da seleção alemã em mundiais. Na copa de 2018, realizada na Rússia, os tetracampeões do mundo pararam na fase de grupos, após vencerem apenas o jogo contra Suécia e acumularem duas derrotas contra México e Coréia do Sul.

Na atual edição do mundial, o fantasma da eliminação volta a assombrar os alemães após perderem o jogo de estreia de virada, para o Japão, pelo placar de 2 a 1. Caso o Japão pontue na partida contra a Costa Rica, e a Espanha vença a partida, os alemães estarão eliminados.

O cenário é preocupante para a seleção alemã, já que os espanhóis entram em campo embalados após vencerem a seleção da Costa Rica, na estreia, pelo placar de 7 a 0, e podem garantir a vaga nas oitavas de final de forma antecipada em caso de vitória.

Por outro lado, a primeira rodada do grupo também apresentou a fragilidade da seleção da Costa Rica, que precisaria de uma improvável vitória contra o Japão para beneficiar os alemães. Caso japoneses e espanhóis confirmem o favoritismo e vençam seus jogos, ambos garantem vagas na próxima fase.

Grupo F

Para as seleções que compõem o grupo F, a Bélgica possui boas chances de concretizar o seu favoritismo e garantir a classificação para o mata-mata do mundial já neste domingo. Caso os belgas vençam o Marrocos,chegariam a seis pontos e garantiriam, no mínimo, a segunda colocação do grupo.

Já os croatas, atuais vice-campeões do mundo, buscam a primeira vitória no torneio após empatarem contra o Marrocos na 1ª rodada. O confronto será contra a seleção canadense, que, apesar da derrota para a Bélgica, ofereceu grande resistência aos europeus. O Canadá volta a disputar uma Copa do Mundo após 36 anos e entra em campo sabendo que estará eliminado caso sofra mais uma derrota.

Jogos do domingo:

Japão x Costa Rica - 7 horas

Bélgica x Marrocos - 10 horas

Croácia x Canadá - 13 horas

Espanha x Alemanha - 16 horas

