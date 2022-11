Auxiliar da Suíça é pessimista ao falar sobre duelo com o Brasil

O auxiliar técnico da Suíça, Vincent Cavin, concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira, 25, após o treinamento da equipe no Catar. Ele avaliou a vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia na última quinta-feira, 24, e falou sobre próximo adversário do time suíço na Copa do Mundo.

Cavin se mostrou pessimista ao projetar o encontro e praticamente "jogou a toalha". Na opinião dele, caso o Brasil atue da mesma forma que jogou na estreia, será "muito difícil para a Suíça fazer alguma coisa".

"O Brasil é uma equipe muito forte. Antes do torneio, todo mundo já dizia que o Brasil era o favorito número um. Agora que começou, temos a demonstração que o Brasil é muito forte. É muito difícil falar o que precisamos fazer para vencer. Penso que, se o Brasil jogar como jogou ontem, é muito difícil para nós fazer qualquer coisa", disse à ESPN.

"A partida de ontem foi importante para nós, porque vimos algo que podemos tentar fazer contra o Brasil. Mas é como eu disse: se o Brasil jogar como jogou ontem, será muito, mas muito difícil para nossa equipe", completou.

O auxiliar ainda foi questionado sobre a possibilidade de Neymar desfalcar o Brasil no confronto. O jogador deixou o gramado com dores no tornozelo e ainda será avaliado. Cavin acredita que, sem o astro, o time do técnico Tite perde em qualidade, mas ressaltou a força do banco de reservas da Amarelinha.

"Neymar é um jogador fantástico. Com e sem Neymar, o Brasil não é a mesma equipe. Um jogador como ele é especial. Quando ele não joga, claro que não é a mesma coisa", disse.

"Nós só temos que pensar em preparar nossa equipe com ou sem Neymar, porque, se o Neymar não puder jogar, um outro jogador muito bom vai entrar. Por isso, temos que estar concentrados, porque, como disse, penso que Neymar é um jogador fantástico, mas o Brasil só tem jogadores fantásticos", afirmou.

Líderes do grupo G, Brasil e Suíça se enfrentam já na próxima segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no estádio 974.

